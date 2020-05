Hoàn cảnh đáng thương của cặp vợ chồng tử vong bất thường ở Hà Giang, nghi bị sát hại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 3/5, bà Giàng Thị S. (SN 1940, trú tại thôn Pô Chuông, xã Pờ Ly Ngài) sang nhà riêng của vợ chồng con trai thì phát hiện cả hai đã tử vong. Quá sợ hãi, bà S. hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ.

Theo bà S., con trai bà là anh Giàng Seo T. (SN 1980), còn con dâu là chị Thèn Thị C. (SN 1980). Cả hai tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người hàng xóm đã trình báo chính quyền và Công an địa phương.

Nơi xảy ra vụ án

Liên quan đến vụ việc này, gia đình nạn nhân cho biết, đêm xảy ra chuyện đau lòng không ai nghe thấy tiếng động lạ hoặc tiếng hai vợ chồng cãi vã. Tuy nhiên, cái chết bất thường của cặp vợ chồng này khiến nhiều người nghi ngờ có thể bị sát hại.

Cơ quan điều tra thông tin, ngay khi nhận được tin báo đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng trên. Hiện Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Zing cũng dẫn lời ông Thèn Minh Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì như sau: “Cơ quan chức năng xác định 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi vã, người chồng đã đâm tử vong vợ rồi treo cổ tự vẫn".

Về phần các con hai nạn nhân, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì cho biết, cơ quan chức năng sẽ có chính sách giúp đỡ, đảm bảo cho 3 cháu bé được tiếp tục đến trường dù bố mẹ đã qua đời.

