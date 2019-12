Vụ cặp vợ chồng trẻ tử vong tại nhà riêng: Chồng bóp cổ vợ tới chết rồi ra chuồng bò treo cổ

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng trẻ ở Hà Tĩnh được phát hiện tử vong bất thường tại nhà hôm 16/12, mới đây, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc.

Gia đình nạn nhân ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cụ thể, báo Người Lao Động dẫn lời một cán bộ điều tra huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng trẻ bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Người chồng đã bóp cổ vợ tới tử vong rồi đi ra ngoài chuồng bò treo cổ tự tử

Được biết, 2 vợ chồng nạn nhân kết hôn đã lâu. Người chồng làm bảo vệ cho một khách sạn ở TP Hà Tĩnh, còn người vợ cũng theo chồng vào TP Hà Tĩnh làm việc ở một nhà hàng. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 con trai nhỏ, 4 tuổi và 2 tuổi. Hàng ngày, hai vợ chồng gửi con cho nhà nội trông nom, đưa đi học.

"Người thì cũng đã chết rồi, chỉ tội cho hai đứa nhỏ, mồ côi cha mẹ khi còn quá thơ dại, không biết rồi tương lai các cháu sẽ ra sao nữa khi cha mẹ các cháu chỉ vì phút nóng giận mà quên đi nghĩa vụ của mình", một người hàng xóm của vợ chồng nạn nhân ngậm ngùi.

Vụ việc gây rúng động vùng quê Hà Tĩnh

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 6h sáng ngày 16/12, bà L. (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gọi vợ chồng con trai dậy ăn cơm, đưa con đi học thì tá hỏa phát hiện con dâu là Lê Thị O. (SN 1994) tử vong trên giường ngủ, trên cổ có vết thương, bên cạnh còn có 2 chiếc điện thoại, còn con trai Trần Đình Ph. (SN 1990) cũng không thấy đâu. Vội vàng chạy đi tìm, bà L. phát hiện con trai cũng đã tử vong ở chuồng bò trong tư thể treo cổ.



Sự ra đi đột ngột của 2 vợ chồng trẻ khiến bà L., người thân và hàng xóm vô cùng bàng hoàng, đau xót.

