Vũ Cát Tường phát hành dự án mới 'Tomorrow', quyên tặng lợi nhuận để phòng dịch COVID-19 và hạn mặn

Chiều 6/4, dự án âm nhạc mới nhất của Vũ Cát Tường mang tên 'Tomorrow' chính thức được trình làng sau một thời gian ấp ủ. Như những thông tin đã hé lộ trong một buổi livestream với fan trước đó, đây là dự án bài hát song ngữ do Vũ Cát Tường hợp tác với Benjamin James và Minh dành cho cộng đồng mang tên 'Tomorrow'.

Vũ Cát Tường cho biết: "100% phí bản quyền (Royalties) thu được từ bài hát này trên các nền tảng trực tuyến trong thời gian diễn ra “Tomorrow Project”, cộng với sự quyên góp của tất cả các bạn tại website chính thức của Vũ Cát Tường sẽ được trao trực tiếp cho các tổ chức uy tín ở đầu chiến tuyến đang chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19 và hạn mặn tại các tỉnh miền Tây."

Nữ ca sĩ cũng cho hay ca khúc trên được sáng tác vào một ngày rất bình thường, khi cô cùng các cộng sự đang bàn luận về những sáng tác sắp mới. Cô chia sẻ: "Tường đến studio, nói với Benjamin James và Minh về ý tưởng dự án dành cho cộng đồng sau khi đọc rất nhiều thông tin về dịch bệnh và hạn mặn miền Tây. Cứ thế, Tường cùng các cộng sự của mình viết phiên bản đầu tiên và trải qua nhiều lần chỉnh sửa, Tomorrow ra đời". Benjamin James và Minh không phải là hai cái tên quá xa lạ, từng góp mặt trong album song ngữ Inner Me phát hành năm 2019 của Vũ Cát Tường.

'Tomorrow' là một ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát nói về những nỗi đau con người đang phải trải qua, nhưng cũng truyền tải tinh thần lạc quan, ước mong về một ngày mai tươi sáng. Ca khúc cũng là lời nhắn gửi mọi người hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, cảm nhận giá trị thực sự của cuộc sống.

Thông qua ca khúc này, Vũ Cát Tường cũng kêu gọi quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn miền Tây. 'Tomorrow Project' sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ 2/4-12/4, toàn bộ lợi nhuận thu được từ ca khúc trong thời gian trên cùng tiền quyên góp sẽ được trao trực tiếp cho các tổ chức tuyến đầu đang chiến đấu với dịch COVID-19 và các đơn vị hỗ trợ chống hạn mặn ở các tỉnh miền Tây.

Nữ ca sĩ cho biết: "Tường hy vọng rằng khán giả sẽ đồng hành với Tường trong dự án Tomorrow, để cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực và lạc quan, cũng như góp phần cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và hạn mặn miền Tây".

Vũ Cát Tường chia sẻ về dự án 'Tomorrow'

Chi Nguyễn (t/h)