Hé lộ lý do cha mẹ nhốt 2 con nhiều ngày trong nhà, công an 'mướt mồ hôi' mới giải cứu được

Không thấy cháu đến lớp, nhà trường báo về và công an vào cuộc xác minh đã phát hiện, 2 đứa trẻ bị cha mẹ có biểu hiện hoang tưởng nhốt ở trong nhà nhiều ngày.

Tin tức mới nhất ngày 12/5, báo Người Lao Động dẫn lại lời của một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành giải cứu 2 cháu bé bị chính cha mẹ ruột nhốt nhiều ngày trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm học sinh trở lại đi học sau thời gian dài chống dịch COVID-19 nhưng nhà trường lại không thấy cháu bé đến lớp nên thông báo về gia đình và cơ quan chức năng.

Sau khi xác minh vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành vận động, tuyên truyền để 2 vợ chồng thả con ra.

Đến ngày 11/5, công an huyện đã vào cuộc xác minh và phát hiện 2 vợ chồng ông Hoàng Ngọc Hân và bà Tưởng Thị Nga, cha mẹ của 2 cháu Hoàng Thị H. (SN 2006) và Hoàng Ngọc M. (SN 2012, cùng ngụ xã Chư Kbô (huyện Krông Búk) đã nhốt 2 con trong nhà nhiều ngày.

Sau khi xác minh vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành vận động, tuyên truyền để 2 vợ chồng thả con ra. Tuy nhiên, cả 2 người này đều có dấu hiệu hoang tưởng, thậm chí còn chuẩn bị các vật dụng sẵn sàng chống trả những ai muốn xâm nhập vào nhà.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Công an huyện Krông Búk phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành phá cửa nhà 2 vợ chồng ông Hân, sau đó ập vào nhà khống chế 2 đối tượng và giải cứu thành công 2 cháu bé.

Khi được giải cứu, 2 cháu bé có Sức Khỏe ổn định, tinh thần hơi hoảng loạn. Hiện cả 2 cháu đã được lực lượng chức năng giao cho người thân chăm sóc, bố mẹ 2 bé được đưa đi Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để chữa trị.

Được biết, vụ việc này không phải lần đầu xảy ra. Trước đó, năm 2017, 2 vợ chồng ông Hân cũng từng nhốt 2 con trong nhà nhiều ngày. Khi đó, lực lượng công an cũng phải tiến hành giải cứu. Sau đó, 2 vợ chồng cũng được đưa đi chữa trị tâm thần, đến khi bệnh thuyên giảm thì được trả về địa phương.





Thùy Nguyễn (t/h)