Thanh niên 19 tuổi gây thiệt hại chục tỷ đồng chỉ vì muốn đốt thử sản phẩm công ty xem có cháy không

Tin tức mới nhất ngày 1/5, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, hôm qua Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Kiệt (sinh năm 2001, ngụ ấp Hưng Lợi, xã Thạnh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra vụ cháy tại Công ty TNHH Việt Như Ý xảy ra vào rạng sáng ngày 26/4.

Theo kết quả điều tra, Kiệt là công nhân của TNHH Việt Như Ý. Tại cơ quan, đối tượng khai nhận mình chính là người gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở công ty.

Đối tượng Nguyễn Quốc Kiệt.

Kiệt cho biết, vì tò mò và bốc đồng muốn xem thử sản phẩm của công ty xem có cháy không nên Kiệt đã bật lửa, đốt thử. Sau đó, ngọn lửa bùng phát, gây cháy lớn và thiêu rụi hoàn toàn nhà kho rộng khoảng 3.000m2.

Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin trước đó, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty TNHH Việt Như Ý (chuyên sản xuất bao bì trái cây) vào rạng sáng 26/4. Theo đại tá Nguyễn Việt Hùng - phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3h30 sáng cùng ngày.

Khi đó, nhiều người dân bất ngờ phát hiện đám cháy bốc lên từ nhà kho thuộc công ty do ông Nguyễn Minh Trí (55 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Bè) làm chủ. Sau đó, người dân có ồ ạt tham gia chữa cháy nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.





Tiếp đến, hai xe chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Tháp cũng được chi viện đến hiện trường. Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ nhà bị thiêu rụi ước tình thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

