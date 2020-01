Vụ cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM: Chưa thể xác định do bị chủ nợ xiết nợ?

Rạng sáng ngày 21/1 (tức 27 Tết) vừa qua đã xảy ra một vụ cháy nhà 5 người chết ở TP.HCM khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Vụ việc xảy ra tại hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, TP.HCM.

Căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m2 bị thiêu rụi khiến 5 người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra trong một căn nhà khá tồi tàn, rộng khoảng 30m2, ngăn vách làm 2 phòng cho 7 người ở. Rất may trước ngày xảy ra vụ cháy, hai cháu nội của gia đình được gửi về quê ngoại ăn Tết nên thoát nạn. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến gia đình 5 người kẹt trong nhà thiệt mạng. Nạn nhân của vụ hỏa hoạn gồm Lê Thị H. (SN 1950), Lê Thị Tuyết M. (SN 1976), Lê Hoàng T. (SN 1980), Lê Hoàng Tr. (SN 1978), Trần Mỹ H. (SN 1990, vợ Thanh). Được biết, gia đình là hộ cận nghèo của phường, bà H. làm công quả ở đình Bình Thái gần nhà, còn con bà H. làm thợ hồ, sơn nước,...

Một nhân chứng kể lại cho biết chị nghe thấy tiếng nổ rất lớn vào khoảng 3h sáng. Gia đình chị lúc này phát hiện nhà bà H. đang cháy dữ dội nên hô hoán mọi người ra dập lửa và báo tin cho cơ quan công an. Người dân tìm cách dập lửa, phối hợp cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC nhưng không thể cứu người.

Một người thân của gia đình cho biết, gần đây chị M. có vay 20 triệu đồng nhưng chưa thể trả được. Sau đó, chủ nợ nhiều lần tới đe dọa đòi tiền, tạt mắm tôm pha sơn vào nhà nạn nhân. Thậm chí, các đối tượng còn đe dọa sẽ đốt nhà.

Tuy nhiên, chủ tịch UBND quận 9, ông Trần Văn Bảy thông tin các thông tin trên chưa được kiểm chứng, cơ quan chức năng sẽ rà soát lại và thông báo sau. Hiện chưa có kết luận đây là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm trên. Ông cho biết: "Phía công an quận sẽ tiếp tục điều tra và có thông tin chính xác khi có kết quả. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí cần cẩn thận khi đưa thông tin để tránh làm hoang mang dư luận".

Theo báo Người lao động, Trưởng Công an quận 9, ông Trang Viết Thanh cho biết thông tin gia đình nạn nhân vay tiền tín dụng đen rồi bị chủ nợ đe dọa, đòi đốt nhà đòi tiền mới chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, ông cho biết sau khi lực lượng PCCC dập tắt ngọn lửa có phát hiện trước cửa nhà có 4 chiếc xe máy chắn ngang, đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Thảm cảnh vụ cháy nhà 5 người chết ở quận 9 trong ngày 27 Tết

Chi Nguyễn (t/h)