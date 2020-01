Thương tâm 5 người trong một gia đình bị hỏa hoạn thiêu chết rạng sáng 27 Tết

Sáng 21/1 (27 tháng Chạp tết Âm lịch), trên đường trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà kinh hoàng khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đến hiện trường - Video: LÊ PHAN

5 nạn nhân là những người thân trong một gia đình gồm mẹ và bốn người con. Gia đình này còn 2 đứa cháu đã về quê vào chiều hôm qua (20/1) nên may mắn thoát chết.









Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nằm sâu trong hẻm rất khó tiếp cận

Sau khi nhận được tin báo lực lượng chữa cháy đã điều động 3 xe, 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, căn nhà bị cháy nằm trong con hẻm quá nhỏ gây bất lợi trong công tác chữa cháy.

Công an có mặt tại hiện trường

Đến 7h sáng, cơ quan chức năng vẫn đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc. Ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và ông Lê Hòa Bình - Giám đốc sở xây dựng - cũng đã đến hiện trường vụ cháy để trực tiếp chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ cháy.



Được biết căn nhà bị cháy chỉ có diện tích nhà khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Gia đình thuộc hộ cận nghèo của phường Phước Long B. Hai nạn nhân nam làm sơn nước, còn người lớn tuổi nhất là bà mẹ làm công quả tại chùa gần đó.



Danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng gồm: Lê Thị Huệ (SN 1950), Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ Thanh).

Hà Ly (t/h)