Vụ cháy nhà kính trồng rau ở Nga: 8 thi thể đều là công dân Việt Nam

Vụ cháy nhà kính trồng rau ở tỉnh Moskva (Nga) mới đây đang là vụ việc rất được dư luận quan tâm, bởi một số thông tin cho rằng, những người thiệt mạng là người Việt Nam. Liên quan đến nội dung này, quyền Thứ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã xác nhận, những người thiệt mạng là công dân Việt Nam

Báo chí Nga đưa tin, những nạn nhân trong vụ việc đã không đăng ký bất kỳ thông tin cư trú nào tại Nga. Họ làm việc tại các nhà kính trồng rau thuộc làng Nestorova (quận Ramensky).

Nói về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, vị quyền Thứ trưởng cho biết, giới chức trách xác định do chập điện. Bởi trước đó chủ nhân của nhà kính này đã không bảo trì hệ thống điện theo đúng quy định. Đồng thời cảnh sát sẽ tiến hành khởi tố vụ án này.

Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời một quan chức tỉnh Moskva: “Theo dữ liệu ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi trong hệ thống dây điện. Đã khởi tố một vụ án hình sự vì 8 người thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà kính theo Khoản 3, Điều 109 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (gây chết người do sơ suất 2 người trở lên)”.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Những người thiệt mạng là công dân Việt Nam gồm 1 phụ nữ và 7 người đàn ông. Một người phụ nữ khác đã được đưa đến Bệnh viện để chữa trị. Những người liên quan đến vụ hỏa hoạn này đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để điều tra, làm rõ.

Ngay khi nhận được thông tin có công dân Việt Nam trong vụ hỏa hoạn này, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã có cuộc gặp với cảnh sát quận Ramensk, Moscow để có thông tin chi tiết.

Vị đại diện Đại sứ quán Việt Nam thông tin đến Thông tấn xã Việt Nam: “Cảnh sát địa phương đã cung cấp một cuốn hộ chiếu Việt Nam bị cháy dở được tìm thấy tại hiện trường”.

Sau cuộc làm việc với giới chức trách địa phương, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã đến bệnh viện để xem xét tình hình về các nạn nhân . Đồng thời đã truyền thông tin đến Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga để kịp thời nắm bắt tình hình.

Được biết, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác. Ngày 9/1, chính quyền địa phương sẽ tiến hành công tác khám nghiệm tử thi để xác định danh tính các nạn nhân.

Nga Đỗ (t/h)