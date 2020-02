Vụ cháy nổ ô tô Expander 2 người chết ở Quảng Nam: Đang xác minh nhân thân nạn nhân

Theo tin từ tờ Người đưa tin, khoảng 6h30 ngày 6/2, người dân xã Cà Duy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam ) nghe thấy tiếng nổ lớn liền chạy ra xem xét. Khi ra ngoài đường thì phát hiện một chiếc xe ô tô đang bốc cháy. Khu vực xảy ra vụ nổ ở trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phân làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, khu vực xảy ra vụ cháy nổ thuộc địa bàn vùng cao, không có phương tiện chữa cháy nên việc cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Khi vụ cháy xảy ra người dân đã gọi điện trình báo đến cơ quan chức năng.

Hình ảnh người dân ghi lại

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã cử một tổ điều tra xuống hiện trường nhưng chiếc xe đã bị cháy hết chỉ còn trơ lại khung xe. Thời điểm xảy ra vụ cháy có hai nạn nhân vẫn ngồi trong xe nhưng không thể thoát ra ngoài được nên đã tử vong . Chiếc xe gặp nạn hiệu Mitsubishi Xpanded, mang BSK 81A-192.15.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng này. “Hiện chúng tôi đang tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để xác minh rõ nguyên nhân cũng như nhân thân người gặp nạn”, đại tá Dũng cho biết.

Hiện nay tình trạng ô tô bốc cháy xuất hiện rất nhiều, không chỉ gây hoang mang mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho người điều khiển ô tô và người ngồi trên ô tô. Theo kinh nghiệm của một số chuyên gia về ô tô, nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc xe ô tô bốc cháy là do va chạm với các phương tiện giao thông công cộng hoặc do nhiệt độ xe bất thường, hoặc do bị rò xăng dầu…

Nguyên nhân vụ cháy nổ đang được điều tra, làm rõ

Trước tình trạng xe gặp một số sự cố trên, các chuyên gia khuyên người lái xe và những người ngồi trên xe hết sức bình tĩnh. Người lái xe khi phát hiện sự cố cần dừng xe vào lề đường, nơi ít người qua lại. Trong trường hợp có thể khóa bình xăng, tắt khóa điện thì hãy thực hiện ngay.

Trong trường hợp thấy lửa bốc cháy nhỏ thì có thể tìm biện pháp dập lửa như cát, bao tải, vải thấm nước… Nhưng nếu lửa cháy qua to cần di tản ngay lập tức đến vị trí an toàn và tìm người trợ giúp.

Đặc biệt, chủ phương tiện cần cho xe đi bảo dưỡng theo định kỳ để “vá” những lỗi của ô tô hoặc sớm phát hiện những lỗi nguy hiểm có thể gây cháy nổ.

