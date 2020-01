Vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở TP HCM: Nghi vấn đốt nhà đòi nợ?

Một số thông tin cho rằng vụ cháy nhà ở Sài Gòn sáng nay khiến 5 người chết ở quận 9 xảy ra có thể do các đối tượng cho vay nặng lãi thực hiện để dằn mặt gia đình nạn nhân.

Nghi vấn đốt nhà để dằn mặt

Báo Tuổi trẻ đưa tin, một số thông tin tại hiện trường cho rằng vụ cháy nhà ở Sài Gòn sáng nay khiến 5 người trong một gia đình chết ở con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, TP.HCM có liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Your browser does not support HTML5 video.

Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9, và đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9, thông tin về vụ cháy. Video: MINH HÒA

Một số thông tin bên lề cho rằng trước khi xảy ra vụ cháy, có người trong gia đình nạn nhân có vay mượn số tiền lớn của các đối tượng tín dụng đen nhưng không có khả năng trả.

Ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9 (áo trắng bên trái) và đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9, thông tin về vụ cháy



Nhiều thông tin còn tiết lộ, thời gian qua gia đình nạn nhân còn nhiều lần bị đe dọa, thậm chí không ít lần bị tạt mắm tôm pha sơn vào nhà. Đỉnh điểm, gia đình còn bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa sẽ đốt nhà nếu không thu xếp được tiền để trả nợ.



Giải đáp các nghi vấn này, ông Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận 9 cho biết, cơ quan chức năng sẽ kiểm chứng, điều tra lại các thông tin này. Hiện tại, vẫn chưa có căn cứ để khẳng định về nguyên nhân gây ra vụ cháy.



Đồng thời, ông Bảy cũng nhấn mạnh sẽ thông tin chính xác khi có kết quả điều tra. Đề nghị các cơ quan báo chí cần cẩn thận khi đưa thông tin để tránh làm hoang mang dư luận.

Cả 5 người thiệt mạng vì 4 chiếc xe máy chặn trước cửa



Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9 tiết lộ thông tin đáng ngờ, sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng phát hiện có 4 xe máy để ngay trước cửa ra vào căn nhà và cũng bị thiêu rụi. Đây có thể nguyên nhân khiến cả gia đình không một ai kịp thoát thân.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường



Như đã đưa tin trước đó, khoảng 3h30 phút sáng 21/1 (tức 27 tháng Chạp Tết Âm lịch), trong con hẻm 567, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà thương tâm khiến cả gia đình 5 người thiệt mạng.

Được biết căn nhà bị cháy khá tồi tàn, chỉ rộng khoảng 30m2 được ngăn đôi làm 2 phòng cho 7 người ở. May mắn trước ngày xảy ra vụ cháy, hai đứa cháu nội của gia đình đã được gửi về quê ngoại ăn Tết nên thoát nạn.

Căn nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm

Ông Trang cho hay, lực lượng chữa cháy của quận nhận được tin báo lúc 4h6 phút rồi nhanh chóng đã có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên nơi xảy ra cháy trong 1 con hẻm sâu, lực lượng phải đưa các thiết bị chữa cháy vào sâu 400m mới tiếp cận được khu vực cháy. Mất khoảng 20 phú ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.



Các nạn nhân bao gồm người mẹ già Lê Thị Huệ (hay gọi là bà Năm cây me, SN 1950), 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976) và cô con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).



Xem thêm:

Hà Ly (t/h)