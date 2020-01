Vụ cháy tòa nhà dầu khí Thanh Hóa: Lính cứu hỏa nhường bình dưỡng khí cứu người

Sau một đêm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sáng 17/1 trung sĩ Dương Văn Nam, 23 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã hồi tỉnh trở lại. Dù vậy, anh còn rất yếu, cổ họng đau rát, khó thở, không nói được, anh được bác sĩ truyền nước giải độc và uống sữa thay cơm.

Trung sĩ Dương Văn Nam đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cùng hai đồng đội. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó, tối 16/1, Nam làm nhiệm vụ cứu hộ trong vụ cháy tòa nhà 11 tầng số 38 đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Nam trực tiếp cứu sống 2 người mắc kẹt, trong đó có một phụ nữ. Vì nhường bình dưỡng khí của mình để cứu nạn nhân, chàng trai suýt mất mạng trước khi được đồng đội cứu.



Trả lời báo chí, Nam khó nhọc kể lại thời điểm tới hiện trường, khói lửa đang nghi ngút bốc lên từ tầng 3. Nam được phân công vượt qua tầng hầm vào sau tòa nhà, tìm cách tiếp cận sâu bên trong các tầng để giải cứu người mắc kẹt.



Khi lên tới tầng 4, Nam tìm thấy một người đàn ông liền đưa người này xuống đất an toàn. Chàng cứu hỏa trẻ tuổi tiếp tục đeo bình dưỡng khí leo cầu thang bộ lên các tầng cao hơn.

Khi leo tới tầng 9, anh nhìn thấy một phụ nữ đang cố lết dưới sàn trong tình trạng nguy kịch. Không một chút chần chừ, Nam cởi mặt nạ dưỡng khí nhường cho nạn nhân rồi cố dìu chị đi xuống. Quãng đường từ tầng 9 đi xuống quá xa, khói bủa vây dày đặc khiến cả hai không thể thoát thân.



Nam nói thêm, đúng lúc này bình dưỡng khí đã cạn kiệt, không còn cách nào khác anh đành phải dìu nạn nhân quay vào nhà vệ sinh xả nước mong có thêm không khí. Nam kể lại thời khắc hiểm nguy đã có lúc anh nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng chưa bao giờ dập tắt hy vọng sẽ được đồng đội ứng cứu kịp thời.



Nam cầm chiếc điện thoại của một người đàn ông đưa cho để soi đường, tuy nhiên không thể gọi cho đội cứu hộ phía dưới. Căn phòng vệ sinh ngập nước, quần áo người ngợm ướt sũng và bên cạnh là một nạn nhân đang nguy cấp...



Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, đồng đội mới tìm thấy Nam và nữ nạn nhân trong tình trạng cả hai đều ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.



Nữ nạn nhân được Nam nhường bình dưỡng khí được cấp cứu dùng máy trợ lực ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, tuy nhiên hiện tại chị vẫn nguy kịch.

Hiện trường vụ cháy



Suốt 3 năm công tác trong ngành, Nam tiết lộ chưa từng gặp đám cháy nào dữ dội và nguy cấp như vậy. Nam nói: "Chưa bao giờ tôi thấy đám cháy nguy hiểm như lần này bởi rất nhiều nạn nhân mắc kẹt và kết cấu tòa nhà có nhiều lớp kính nên khó tiếp cận".



Đây cũng không phải lần đầu tiên Nam phải nhập viện sau khi làm nhiệm vụ. Cách đây hơn 1 năm, đêm 25/12/2018, khi đang khống chế đám cháy tại một doanh nghiệp ở xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, Nam cũng bị nhiễm khói độc phải vào viện điều trị.



Trong quá trình làm nhiệm vụ ở vụ cháy tòa nhà dầu khí, ngoài Nam còn nhiều chiến sĩ khác bị ngạt khói phải nhập viện điều trị.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu



Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay đêm xảy ra vụ cháy đơn vị đã điều gần 200 cán bộ chiến sĩ tới chữa cháy tại tòa nhà 11 tầng.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ba chiến sĩ bị thương là trung sĩ Dương Văn Nam, binh nhất Tống Văn Đông và trung úy Vũ Việt Dũng, 28 tuổi. Hiện Sức Khỏe của ba người đang tiến triển tốt.

Sáng 17/1, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm không ngại hiểm nguy cứu người của nhóm cán bộ chiến sĩ bị thương.

Như đã đưa tin, hơn 18h ngày 16/1, tầng 3 tòa nhà dầu khí 11 tầng nằm trên đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa bùng cháy. Mất khoảng 2 tiếng đám chảy mới được khống chế. Thống kê sau vụ hỏa hoạn có hai người phụ nữ tử vong vì ngạt khói, 13 người bị thương.

Video: Tuổi trẻ

Hà Ly (t/h)