Chân dung người đàn ông ép xe 2 mẹ con ngã xuống đường rồi chém ở Thái Nguyên

Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị ép xe ngã xuống đất và chém trọng thương, tối ngày 13/1, Công an TP Sông Công cho biết, hung thủ gây án là La Đình Hợi (37 tuổi, quê ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên ). Hiện đối tượng này vẫn đang lẩn trốn, không ra trình diện Công an. Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm hắn.

Trước đó, sáng 13/1, chị Trần Thị Huyền (33 tuổi, ở xã Bình Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) đnag chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng Sông Công, tỉnh Thái Nguyên thì bất ngờ bị La Đình Hợi ép từ giữ cầu. Khi xe chị Huyền bị đổ xuống thì gã này rút dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, tay người phụ nữ này mặc cho đứa con nhỏ của chị đang gào khóc.

Hiện trường vụ án

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi bỏ trốn, người đàn ông này liên tục chửi bởi và nói, nạn nhân “lừa đảo” nên anh ta mới làm như vậy. Sau đó chị Huyền được người dân sống gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị Huyền nhập viện trong tình trạng nguy kịch nên ngay sau đó đã chuyện chuyển xuống Bệnh viện 108 để điều trị tiếp. Trước cửa phòng mổ Bệnh viện 108, anh Nguyễn Văn Nghị (30 tuổi, chồng nạn nhân) đứng thất thần. Người đàn ông này liên tục nhìn vào khu vực phòng phẫu thuật – nơi vợ đang thực hiện ca mổ dự kiến kéo dài đến 10 tiếng.

Ngồi bên ngoài, anh Nghị tâm sự: “Khoảng 8h30 ngày 13/1, khi đâng làm việc ở xưởng sửa xe máy thì tôi nhận được cuộc gọi từ người thân báo vợ mình bị chém trên cầu Cứng. Không tin vào tai mình, tôi nhờ anh trai chở ra đó thì vợ đã được đưa đi cấp cứu, con gái tôi thì đang được người dân bế”.

Anh Nghị rất lo lắng cho Sức Khỏe của vợ

Nhớ lại buổi sáng cuối cùng được nói chuyện với vợ, anh Nghị bảo, sáng đó, trước khi đi làm anh còn bảo vợ nhớ nấu cơm để trưa về cả nhà cùng ăn. Bình thường, vợ anh Nghị đi làm ở xưởng gỗ thì sẽ gửi con cho ông bà nội. Nhưng ngày 13/1, xưởng gỗ nghỉ làm việc nên chị Huyền dành thời gian đi chơi với con.

Về mối quan hệ với kẻ gây án, anh Nghị cho biết: “ Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với Hợi. Hồi vợ tôi còn đi làm công ty cũ, tôi mới chỉ gặp người này có một lần. Ngoài ra, vợ tôi và Hợi không có biểu hiện gì khác thường”.

Về thương tích của chị Huyền được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng rách nhiều ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tau phải, bị chém mất 3 ngón tay trái. Do tình trạng quá nặng nên gia đình chuyển chị sang bệnh viện 108 để điều trị.

Your browser does not support HTML5 video.

Chém nhau tại quán karaoke, 1 người chết, 1 người đứt lìa cánh tay

Nga Đỗ (t/h)