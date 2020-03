Công đồng mạng xôn xao vụ chết người ở dưới cầu Chương Dương

Tài khoản Hoàng Phi chi sẻ trên nhóm Trùm trà đà hình ảnh một số người đang đứng ở khu vực cạnh một dòng sông nước màu đen. Bên dưới nước nổi lên 2 phần vật thể lạ giống tay người. Tài khoản này khoanh tròn hình ảnh lạ và chú thích “thò mỗi 2 tay”.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội

Cũng theo chia sẻ của người đăng, vị trí phát hiện là ở cầu Chương Dương (Hà Nội). Trong bức ảnh cũng xuất hiện 3 người đàn ông đeo khẩu trang, đứng quan sát vật thể lạ đó.

Hình ảnh trong ô khoanh tròn màu trăng được cho là tay của nạn nhân

Sau gần 2 giờ đăng tải, bài viết nhận được hơn 300 cảm xúc và nhiều bình luận. Nhiều người thắc mắc không biết đây có phải người chết hay không? Và nếu là người chết thì đó là nam hay nữ? Song đây mới chỉ là thông tin từ phía cộng đồng mạng. Hiện chưa thấy cơ quan chức năng lên tiếng về vụ việc này. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều giả thiết khác nhau khi nhìn thấy hình ảnh trên được đăng tải lên Được biết, dưới chân cầu Chương Dương là một trong những địa điểm cơ quan chức năng đã một số lần phát hiện người chết. Hồi tháng 3/2016, người dân đi qua cầu Chương Dương hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) sang trung tâm TP Hà Nội cũng phát hiện một xác chết người đàn ông đang lập lờ dưới sông Hồng.

Phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng trình báo công an phường Bồ Đề đến hiện trường. Ít phút sau Công an vào cuộc điều tra, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính.

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt dưới cầu Chương Dương

Xem thêm: Tá hỏa phát hiện đầu người đang phân hủy mắc trong hàng cột đáy ở Cà Mau

Nga Đỗ (t/h)