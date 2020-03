Người đàn ông đứng chết lặng đợi công an đến bắt sau khi chém chết vợ giữa đường

Vì khuyên can vợ trở về nhà sau cuộc cãi vã không thành, ông Tòng vung dao chém nạn nhân tử vong rồi đứng nguyên đợi Công an đến bắt.

Đại diện Công an huyện Đức Hòa cho biết, tại địa bàn huyện mới xảy ra một vụ án mạng thương tâm. Nạn nhân là vợ, hung thủ là chồng.

Đến sáng 6/3, Công an huyện Đức Hòa đã bàn giao đối tượng Đường Thanh Tòng (45 tuổi, quê ở Bạc Liêu – hung thủ giết vợ) cho Công an tỉnh Long An để tiến hành điều tra về hành vi Giết người theo đúng thẩm quyền.

Về vụ án, theo Công an huyện Đức Hòa, sự việc xảy ra vào tối ngày 5/3. Khi đó, ông Tòng và vợ là bà Lý Thị Diễm (38 tuổi) xảy ra cãi vã. Vì không thể chịu đựng được nên bà Diễm đã bỏ ra khỏi nhà đi bộ trên đoạn đường tỉnh 825.

Thấy vợ bỏ đi, ông Tòng liền đuổi theo đến cầu Đôi ở xã Đức Hòa Hạ (huyện Đức Hòa) với mục đích khuyên vợ về nhà nhưng không thành. Trong lúc tức giận, ông Tòng rút con dao thủ sẵn trong người chém vợ đến tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Một số người đi đường phát hiện sự việc đã chạy đến can ngăn nhưng không kịp, bạn Diễm đã tử vong ngay sau đó. Sự việc được trình báo cơ quan điều tra

Về ông Tòng, gây án xong không bỏ trốn khỏi hiện trường mà đợi cơ quan Công an đến bắt giữ. Hiện Công an đã khám nghiệm xong hiện trường và đang tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Cũng liên quan đến những mâu thuẫn, ghen tuông trong cuộc sống vợ chồng, khoảng 20h30 ngày 3/2 tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ án mạng tương tự. Người gây án là Bùi Văn Cường (33 tuổi, trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành).

Cùng thời điểm, Cường dùng dao đâm chết vợ là chị Bùi Thị T. (27 tuổi). Gây án xong, hắn dùng dao tiếp tục đâm chém bộ, mẹ vợ là ông Bùi Văn Đ. (54 tuổi) và bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, cùng trú tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công) rồi tự đâm vào bụng tự tử

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vợ chồng Cường xảy ra mâu thuẫn nên chị T. bỏ về nhà ngoại. Thậm chí còn không về ăn Tết, chỉ có hai con ở lại với ông bà nội. Mấy lần Cường xuống đón nhưng chị T. không về mà còn đề nghị ly hôn. Chính vì thế Cường đã ra tay sát hại chị T. và bố mẹ vợ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chồng đâm chết vợ trong bữa cơm tối ở Hà Nội

Nga Đỗ (t/h)