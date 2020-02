Người đàn ông mất mạng tức tưởi vì nhậu với chồng người yêu cũ còn chê... hay ghen

Theo thông tin từ Infornet, chiều 15/2 Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ về hành vi “ Giết người ”.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào sáng ngày 12/2 anh Nguyễn Văn Thành cùng với Phạm Văn Lành (SN 1987, trú cùng thôn) có đến nhà của anh trai Thành là anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1980, trú tại thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song) để nhậu nhẹt.

Trước đây, vợ của Thành từng là người yêu cũ của Lành. Trong lúc nhậu cùng nhau 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ. Nghe Lành nói mình có tính ghen tuông vô cớ với vợ, Thành cho rằng "tình cũ" của vợ đang chế giễu, khinh bỉ mình nên vô cùng tức giận. Thành hậm hực bỏ chạy về nhà, sau đó quay lại và cầm một con dao trong tay, chạy thẳng đến đâm Lành một nhát khiến nạn nhân gục luôn tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau đó, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đắk Song. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Lành đã tử vong. Sau khi gây án, Thành đã đến đầu thú ở Công an huyện Đắk Song.

Vụ án tương tự, ngày 6/11, Công an tỉnh Long An đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Nguyễn Trường Luân (AN 1995, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Đăng L. (ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Vụ việc xảy ra vào ngày 26/9.



Được biết, Luân và chị C. (ngụ ở huyện Cần Giuộc) có mối quan hệ yêu đương rồi dọn về sống như vợ chồng tại ngôi nhà trọ được thuê ở ấp Hòa Thuận 2, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc. Trưa 25/9, Luân tỉnh dậy nhưng không thấy bạn gái đâu, gọi điện không nghe nên đi loanh quanh bên ngoài tìm kiếm.



Đến chiều 25/9, Luân nghe phong phanh người trong khu trọ nói rằng, nhìn thấy chị C. và L. ngủ với nhau trong phòng trọ của L. nên tức tốc chạy sang đập cửa tìm người yêu nhưng không thấy ai trả lời. Sau đó, Luân bỏ về phòng nằm ngủ. Đến khoảng 20h ngày 25/9, Luân lại lôi ma túy ra sử dụng rồi đi chơi điện tử thâu đêm.



Đến sáng ngày 26/9, Luân trở về phòng trọ thì bắt gặp chị C. đi từ phòng của L. ra. Cay cú, Luân lôi C. lại mắng mỏ, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Luân dùng tay đánh vào mặt chị C. thì anh L. chạy ra đập Luân ngã xuống sàn nhà. Sau đó, cả hai cầm tay nhau bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, anh L. làm rơi con dao tự chế.



Trong cơn giận giữ lại nhìn thấy con dao nên Luân chạy lại cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người anh L.. Sau đó dù được đưa đi cấp cứu những anh L. vẫn không thể thoát khỏi cơn nguy kịch.

Thùy Nguyễn (t/h)