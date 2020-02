Hé lộ lý do sốc khiến cô vợ 18 tuổi bị chồng đâm chết tức tưởi: Không nấu cơm do hết tiền mua gạo

Bực tức chuyện vợ không nấu cơm do hết tiền mua gạo, Cang đến tiệm tạp hóa mua dao Thái Lan về “xử” vợ.

Sau hai ngày tích cực điều tra, sáng 12/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Danh Cang ((SN 1999; ngụ ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để tiếp tục điều tra. Cang bị cơ quan chức năng cáo buộc về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Danh Thị Huệ (SN 2020, vợ Cang).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 9/2, Cang đi làm về nhà ở tổ 3, ấp Hòa Đất (xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất) nhưng không có cơm ăn. Cang tỏ ra vô cùng tức tối, hằm hằm phóng xe đến tiệm tạp hóa gần nhà mua một con dao Thái Lan rồi cất vào cốp xe và đi về.

Về đến nơi, Cang thấy vợ là chị Huệ đang cho con 18 tháng tuổi ăn cơm bên nhà hàng xóm thì gọi về. Về đến nhà, Cang hỏi vợ sao không nấu cơm thì chị Huệ nói do hết tiền mua gạo nên không có gì để nấu.

Vừa nghe vợ nói dứt câu, Cang rút con dao từ trong cốp xe ra đâm 1 nhát trúng vào lưng vợ. Bị đâm bất ngờ chị Huệ vô cùng gục ngay tại chỗ. Sự việc bị mẹ vợ phát hiện, tri hô hàng xóm sang giúp đỡ bắt giữ Cang. Thấy vậy, Cang nhanh chóng bỏ chạy.

Một số người hàng xóm đã đưa chị Huệ đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, do vết thương sâu, mất nhiều máu nên đã tử vong ngay sau đó.

Biết được không thể trốn khỏi lưới Pháp luật nên ngay sau đó Cang đã đến trụ sở Công an huyện Hòn Đất đầu thú. Tại đây, Cang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cang nói, chỉ vì giận giữ chuyện vợ không nấu cơm, mang con sang nhà hàng xóm ăn cơm nên đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Về phần nạn nhân, sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong thì đã bàn giao nạn nhân lại cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Còn cháu bé con nạn nhân hiện đang được bà ngoại chăm sóc.

Nga Đỗ (t/h)