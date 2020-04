Nghi án chồng giết vợ hờ rồi treo cổ trên cây mít: Thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân cùng quẫn

Tin tức mới nhất ngày 11/4, báo Pháp luật TP. HCM thông tin, ngày hôm qua (10/4) Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của hai người trên địa bàn xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.



Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N. (53 tuổi, thường trú Vĩnh Long, tạm trú xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi) và bà Y. (42 tuổi, thường trú Bình Dương).

Ông N. được phát hiện treo cổ tử vong ở trên cây mít sau nhà. Trong khi đó, bà Y. lại chết trong tư thế nằm úp xuống mương nước cách nơi ông N. tử vong khoảng 30 mét.



Ngay khi người dân phát hiện vụ việc đã báo cáo lên cơ quan chức năng vào chiều 9/4. Ngay lập tức, cơ quan đã có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.



Theo Công Lý, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an cũng phát hiện 3 lá thư tuyệt mệnh, ban đầu xác định do ông N. để lại thú nhận sát hại bà Y. rồi tự tử, đồng thời nêu nguyên nhân do nợ nần, phân chia tài sản.



Người dân xung quanh cho biết, ông N. và bà Y. không kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng từ năm 2019 đến nay. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Trong một diễn biến khác, khoảng 17h ngày 9/4, chính quyền xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La nhận được tin báo tại bản Mườn có một đôi nam nữ uống thuốc sâu tự tử.



Cụ thể, khi phát hiện đôi nam nữ uống thuốc trừ sâu ôm bụng quằn quại người dân đã báo cơ quan chức năng và đưa cả 2 đi viện. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong, người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch được chuyển lên Cụ thể, khi phát hiện đôi nam nữ uống thuốc trừ sâu ôm bụng quằn quại người dân đã báo cơ quan chức năng và đưa cả 2 đi viện. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong, người phụ nữ đang trong tình trạng nguy kịch được chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn.



Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân nữ đã qua khỏi cơn nguy kịch, tỉnh lại và dần hồi phục sức khỏe. Công an đang đợi Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân nữ đã qua khỏi cơn nguy kịch, tỉnh lại và dần hồi phục sức khỏe. Công an đang đợi Sức Khỏe người này ổn định để lấy lời khai.



Theo chính quyền địa phương, hai người này là công dân trú tại xã Na Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La). Người đàn ông tên M.A.L, sinh năm 1992, người phụ nữ là T.T.V sinh năm 1997. Hai người đều đã lập Theo chính quyền địa phương, hai người này là công dân trú tại xã Na Ớt, huyện Mai Sơn (Sơn La). Người đàn ông tên M.A.L, sinh năm 1992, người phụ nữ là T.T.V sinh năm 1997. Hai người đều đã lập gia đình , nhưng đã bỏ vợ, bỏ chồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.



