Níu kéo tình cảm bất thành, gã chồng mang dao đe dọa, hiếp dâm vợ ở Lạng Sơn

Theo tin từ tờ Bảo vệ Pháp luật , Công an huyện Bình Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị V. (SN 1988, trú tại xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình) về việc chị V. bị Lý Văn Quang (SN 1985 trú tại xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ) dọa giết và hiếp dâm.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Lộc Bình đã vào cuộc xác minh và ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lý Văn Quang để điều tra về hành vi Hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết được và chán chường cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, chị V. đã quyết định viết đơn ly hôn với Lý Văn Quang. Chị V. đã gửi đơn ly hôn lên TAND huyện Lộc Bình.

Đối tượng Quang bị khởi tố về hành vi hiếp dâm vợ

Trong thời gian đợi TAND huyện Lộc Bình thụ lý, chị V. dọn đồ đạc, quần áo về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đồng Bục sinh sống từ tháng 8/2019. Chị V. muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân 10 năm đầy bế tắc nên đã quyết định ly hôn. Chị V. đưa cả con gái về nhà đẻ sống cùng.

Về phần Quang, mặc dù vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nhưng hắn vẫn vô cùng yêu vợ, muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Lý Văn Quang đã nhiều lần tìm đến nhà vợ để năn nỉ rút đơn ly hôn, quay lại cuộc sống hạnh phúc ngày nào nhưng chị V. không đồng ý. Sự tức giận trong người Quang ngày càng nhiều.



Cuối cùng, khoảng 18h ngày 5/2/2020, Quang điều khiển xe máy đến nhà bố mẹ vợ tìm chị V. để năn nỉ thêm lần nữa nhưng không được. Lúc này, Quang rút dao đe dọa và dùng vũ lực khống chế hiếp dâm chị V.. Gây án xong, Quang cầm dao đến cầu Hắt Lại (thuộc thôn Pò Lèn, thị trấn Lộc Bình) vứt hung khí.

Tiếp đó, Quang di chuyển về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Quá bức xúc trước hành động của Quang, gia đình chị V. đã làm đơn trình báo đề nghị Công an huyện Lộc Bình vào cuộc điều tra, làm rõ.

