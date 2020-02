Gã đàn ông cuồng ghen vượt 90km từ Sài Gòn lên Tây Ninh chém 2 mẹ con vì… nghi “vợ hờ” có nhân tình

Trong quá trình điều tra, ngày 13/2, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh ) đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Lưu Đức Hiệp (41 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo tin từ Tri thức trẻ, Lưu Đức Hiệp có quan hệ tình cảm với chị H. (37 tuổi, ngụ tại thôn Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng). Sau đó, hai người dọn về sống như vợ chồng với nhau nhưng không đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng của hai người không được hạnh phúc như ngày mới yêu. Hiệp và chị H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, Hiệp vốn tính hay ghen nên lúc nào cũng không yên tâm về “vợ hờ”. Hiệp thường tự suy diễn rằng vợ mình có mối quan hệ ngoài luồng, đang lừa dối mình.

Sau một thời gian chung sống có nhiều bất đồng, Hiệp quyết định rời về TP Hồ Chí Minh sống lâu lâu xuống thăm vợ. Tuy nhiên, suy nghĩ vợ ngoại tình cứ lẩn khuất trong đầu gã đàn ông cuồng ghen.

Chiều ngày 5/2, Hiệp chạy ra chợ mua 2 con dao, bọc kỹ càng rồi thủ sẵn trong người. Tiếp đó hắn phóng xe từ Sài Gòn lên Tây Ninh để xem xem vợ có ngoại tình thật không. Khi đi Hiệp không hề thông báo cho vợ hay người quen nào ở Tây Ninh.

Đến rạng sáng ngày 6/2, Hiệp trốn trong nhà tắm để rình với hy vọng sẽ bắt được quả tang vợ vụng trộm với nhân tình. Thế nhưng Hiệp đợi mãi không thấy ai đến.



Đúng lúc này, con gái chị H. đi tắm thì phát hiện ra có người lạ nên hô hoán. Bị phát hiện, Hiệp rút dao đâm con gái chị H. trọng thương. Nghe thấy tiếng con hét ở ngoài nhà tắm, chị H. chạy ra xem tình hình thì bị Hiệp đâm gục xuống đất.

Nghe thấy tiếng mẹ con chị H. ở bên nhà, một số người hàng xóm chạy sang xem xét tình hình phát hiện sự việc nên cùng nhau đưa đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan điều tra

Về phần Hiệp, gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chạy được khoảng 200 mét thì gã uống thuốc sâu tự tử. Tuy nhiên, sự việc được người dân đi cấp cứu kịp thời.

