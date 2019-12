Nghi vợ không chung thủy, chồng nổ súng AK bắn chết rồi bắt con ruột làm con tin

Theo tin từ VOV, sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 29/12 tại khu vực cống Bình Thuận, ngã ba Sầu, phường Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ). Hung thủ gây án tên là Hưng (hiện chưa có thông tin về họ tên cụ thể). Hưng sống cùng vợ ở khu nhà trọ thuộc phường Hải Xuân (TP Móng Cái).

Một số nhân chứng kể lại, tối hôm đó nghe thấy tiếng súng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà Hưng liền chạy sang xem thì bàng hoàng phát hiện sự việc kinh hoàng trên. Theo đó, Hưng đã nổ súng AK bắn chết vợ. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm, nghi ngờ vợ không chung thủy.

Hiện trường vụ án

Gây án xong Hưng chạy trốn xuống khu 1 phường Hải Hòa (khu nhà vợ cũ, tên Yến). Tại đây, Hưng khống chế 4 người trong gia đình vợ cũ bao gồm 2 con, em vợ cùng một người bạn khác để làm con tin. Thời điểm này chị Yến không có nhà.

Sự việc ngay sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng , công an tổ chức 2 đội điều tra xuống hiện trường. Một đội dến phong tỏa hiện trường số 1 nơi vợ Hưng bị bắn chết để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng. Một đội khác di chuyển đến nhà chị Yến để giải cứu con tin.

Nhà chị Yến - vợ cũ của Hưng

Tuy nhiên, sau 30 phút trốn trong nhà, Hưng đã dùng súng tự sát và thiệt mạng. Các con tin đã chạy thoát được ra bên ngoài. Lực lượng chức năng ngay lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành đưa thi thể Hưng về cơ quan pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Về Sức Khỏe của các con tin, hiện tại tinh thần đã khá ổn định, không còn nhiều trở ngại về tâm lý sau khi được điều tra viên, bác sĩ tư vấn. Hiện, các con tin đã được trở về nhà nghỉ ngơi.

Cơ quan điều tra sáng nay đã mời người thân của nạn nhân đến nhận diện, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân vụ án mạng này.

