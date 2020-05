Vụ chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi: `Con trai tôi ức chế, không làm chủ được bản thân`

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ cho biết sáng nay 3/5, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra vụ chồng sát hại vợ và con trai 2 tuổi. Theo điều tra của cơ quan Công an, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam (31 tuổi), trú tại ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ đã dùng dao chém vợ là chị Dương Khắc H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và con trai Quách Phú T. (2 tuổi).