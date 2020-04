Xót xa người phụ nữ thiểu năng bị chồng tâm thần trút “mưa dao” lên người

Theo tin từ Công lý, Công an thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi ) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thị xã vào ngày 1/4.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/4, đối tượng Trần Thanh Truyền (SN 1986, trú thôn An Thổ, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) bất ngờ cầm dao xông vào buồng chém vợ là chị Võ Thị Mỹ khoảng 20 nhát vào vùng đầu, cổ. Hậu quả, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Liên quan đến vụ án kinh hoàng này, chính quyền địa phương cho biết, đối tượng Truyền là bệnh nhân tâm thần đang điều trị ngoại trú. Còn nạn nhân là chị Thể (vợ Truyền) cũng là người thiểu năng, khờ khạo. Truyền và chị Thể kết hôn năm 2018. Sau đó một năm thì sinh được một bé trai.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an địa phương đã ra lệnh bắt giữ đối tượng Truyền để phục vụ điều tra. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sau khi hoàn tất khám nghiệm đã bàn giao thi thể lại cho gia đình tổ chức an táng.

Trần Thanh Tuyền tại cơ quan điều tra

Liên quan đến những thảm án trong gia đình , đúng 1 tháng trước, ngày 6/3, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức điều tra vụ án mạng tại xã Suối Nghệ làm một người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 6/3, con trai ông Luyện Văn Ánh (52 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) nghe tiếng đập cửa phát ra từ phòng ngủ của ba mẹ nên đến xem.

Lúc này, người con trai ông Ánh phát hiện mẹ là bà Lê Thị Hải Nhạn (49 tuổi) liên tục đập tay vào cửa, còn bố thì nằm bất động dưới nền gạch với vết thương trên ngực đang chảy máu. Sau đó, người con trai kêu hàng xóm sang giúp đỡ đưa ông Ánh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an vào cuộc điều tra , tạm giữ bà Nhạn lấy lời khai. Theo thông tin từ cán bộ điều tra, bà Nhạn bị tâm thần hơn 10 năm nay phải uống thuốc điều trị, Nhiều ngày qua, do ngưng uống thuốc nên bệnh có dấu hiệu trở nặng. Bà Nhạn thường nói nhảm, quát mắng mọi người. Công an nghi ngờ, có thể trong lúc lên cơn, bà Nhạn đã dùng đao dâm chồng tử vong.