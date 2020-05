Vụ chồng tàn nhẫn hất nước sôi vào người vợ: Lời kể của người trong cuộc

Liên quan đến vụ việc chồng tàn nhẫn hất nước sôi khiến vợ bỏng nặng ở Nghệ An, được biết, hiện Sức Khỏe của người vợ - chị Đặng Thị Ngân (SN 1973, trú ở xóm Trung Hồng, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã ổn định.

Chị Ngân bị bỏng nặng phần mặt, ngực, bụng,... với thương tích độ bỏng khoảng 30%. Sau khi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, chị Ngân tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến nay chị Ngân vẫn đang được điều trị tích cực ở Khoa Chấn thương – Chỉnh hình của Bệnh viện, các vết thương đã đỡ nhiều, một số chỗ bị bỏng nặng đã được ghép da, sức khỏe chị Ngân đang dần hồi phục.

Kể về thời điểm xảy ra sự việc, chị Ngân cho biết, chị và anh Hoàng Văn Chiến (SN 1971) lấy nhau từ năm 1993. Hiện hai vợ chồng đã có 2 người con, gia đình đang kinh doanh đồ gỗ nội thất và dịch vụ giặt là, kinh tế ổn định.



Theo chị Ngân, chồng chị là người cần cù, siêng năng nhưng cục tính. Sự việc hất nước sôi vào người vợ hôm 3/5 vừa qua chỉ là do người chồng nhất thời nóng nảy.

Cụ thể, chiều tối trước hôm xảy ra sự việc, gia đinh chị Ngân tập trung tại nhà anh Hoàng Văn Thụ (anh trai của ông Chiến) để lo đám giỗ cho vợ anh Thụ. Sau đó, do có công việc nên chị đến xóm Hải Trung (xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) một lúc, khi quay trở lại nhà anh Thụ thì chồng 2 con về nhà.

Đến khoảng 22h cùng ngày, chị Ngân về nhà thì anh Chiến đã đi ngủ. Lúc này con trai chị Ngân nói lại việc có người đến lấy chăn nhưng chưa trả tiền (gia đình kinh doanh dịch vụ giặt là). Một lúc sau, anh Chiến dậy mắng chị Ngân làm mất chiếc chăn vì đi về muộn, mắng xông anh Chiến lại tiếp tục đi ngủ.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng chị lại cãi nhau về chuyện mất chiếc chăn. Lúc này, anh Chiến còn nhắc lại chuyện cũ, trách móc chị Ngân bán chiếc cửa sắt cũ. Trong cơn nóng giận, anh Chiến cầm ấm trà nóng ném về phía chi Ngân, rất may chị kịp chạy đi vào nhà. Một lúc sau, anh Chiến đi vào cắm ấm nước sôi để pha mì tôm ăn sáng.

"Đến gần 8h, tôi đang ngồi xếp chăn thì ông ấy từ trong nhà đi ra ngoài sân, vợ chồng cũng có nói chuyện to tiếng. Ông ấy bực tức nên bưng luôn bình nước giữ nhiệt 10 lít đã pha nước chè (trong ấy có khoảng 5-6 lít nước) ném vào người tôi, rồi tiếp tục ném chiếc ghế vào người”, anh Ngân kể lại với PV Infonet.

Sau đó, chị Ngân được người thân và bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

"Sau khi sự việc xảy ra thì ông ấy cũng đã vào chăm sóc tôi, xin lỗi việc đã xảy ra, không thể hiện thái độ gì cả", chị Ngân nói với PV.



Trước đó, chị Đặng Thị N. (40 tuổi - em ruột chị Ngân) thông tin trên báo Kinh Tế Đô Thị.

"Nhà tôi ở gần đó, khi tôi biết tin vội vàng chạy đến thì thấy chị đang nằm vô thức và được bà con hàng xóm sơ cứu. Chúng tôi vội đưa chị lên Bệnh viện huyện Diễn Châu và được các bác sĩ cấp giấy giới thiệu khẩn cấp chuyển tuyến".

Khác với những nhận xét "siêng năng", "cần cù "của chị Ngân về chồng, người thân của chị Ngân cho rằng, trong gia đình chính chị là người "đứng mũi chịu sào", phụ trách các công việc buôn bán hàng nội thất, giặt là và nuôi cơm cả tổ thợ mộc. Ngược lại anh Chiến thì lười lao động. Có thời gian kinh tế gia đình xuống dốc, nhờ bàn tay chèo chống của chị Ngân nên nợ nần mới được trang trải và kinh tế gia đình khấm khá hơn. Không những vậy, sự việc hất nước sôi cũng không phải là lần đầu tiên anh Chiến có các hành vi bạo hành với chị Ngân.

Gia đình chị Ngân trước đó cũng thông tin trên báo Đất Việt rằng không có ý định tự giải quyết mà muốn công an vào cuộc điều tra, xử lý.

"Nếu Ngân chỉ bị đánh gãy tay, gãy chân, có thể gia đình chúng tôi sẽ cho qua. Tuy nhiên cháu Ngân từ một người có khuôn mặt xinh xắn, vì bị bỏng nước sôi khiến khuôn mặt cháu bị biến dạng nên khiến gia đình bức xúc. Hiện gia đình đã làm đơn gửi tới công an huyện Diễn Châu, VKS và Hội liên hiệp Hội phụ nữ huyện".

Thông tin trên Infonet, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Diễn Ngọc cũng cho biết: “Nhận được thông tin, phía Công an xã đã tiến hành làm việc, hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Công an huyện để tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Tỵ - Bí thư Chi bộ xóm Trung Hồng (xã Diễn Ngọc)lại thông tin: "Ở địa phương, vợ chồng ông Chiến, bà Ngân sống hanh phúc, tình cảm, gia đình cũng có uy tín trong làng xóm. Ông Chiến là người làm ăn, hiền lành nhưng cũng nóng tính. Sau khi sự việc xảy ra, phía Công an huyện và xã cũng đã tiến hành làm việc với những người liên quan. Chuyện nội bộ gia đình nên chị vợ cũng muốn tự giải quyết, hòa giải".

