Hé lộ nguyên nhân gã đàn ông tưới xăng khắp nhà rồi châm lửa thiêu chết vợ và 2 con

Tối ngày 11/3, chính quyền và Công an xã Nông Hạ (huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ) nhận được tin báo, tại nhà Vũ Đình Đệ (27 tuổi, trú tại xã Nông Hạ) xảy ra một vụ cháy lớn.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã cùng với lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã có mặt tại hiện trường cùng người dân trong khu dập tắt đám cháy.

Theo chính quyền xã Nông Hạ, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn bên trong nhà có chị Hiền (26 tuổi, vợ Đệ) cùng 2 con nhỏ (bé lớn 7 tuổi, bé gái 2 tuổi) ở trong nhà. Do lửa lan nhanh, bao trùm cả tầng 1 nên công tác cứu hộ 3 nạn nhân gặp khó khăn. Đám cháy lan nhanh nên 3 mẹ con không kịp thoát ra bên ngoài.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa chị hiền và hai cháu nhỏ đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, phổi bị tổn thương do khói nên đến sáng ngày 12/3 cả 3 nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ cháy

Sau khi dập tắt được ngọn lửa, lực lượng Công an huyện Chợ Mới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường , khám nghiệm hiện trường để xác minh nguyên nhân gây cháy. Đồng thời, khi nhận được tin các nạn nhân tử vong thì tổ chức khám nghiệm tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn này là do cố ý gây ra chứ không phải nguyên nhân từ nguyên nhân khách quan. Điều tra sâu, Công an phát hiện, trước khi vụ cháy xảy ra, đối tượng Đệ có xảy ra mâu thuẫn với vợ dẫn đến cãi vã.



Trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân, Đệ đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và khu vực bếp ăn của Trong lúc tức giận không kiềm chế được bản thân, Đệ đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và khu vực bếp ăn của gia đình . Sau khi vụ cháy xảy ra, Công an đã triệu tâp đối tượng lên làm việc. Khi có kết quả khám nghiệm tử thi sẽ khởi tố vụ án.

Cách đây đúng 1 tháng, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng thủ lý một vụ cháy tương tự khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Các nạn nhân gồm anh Phạm Bá T. (36 tuổi) cùng 2 con trai tên Phạm Bá Quốc Tr. (10 tuổi), Phạm Gia Tr. (3 tuổi, cùng trú thôn Đức Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền).

Theo điều tra, vụ cháy xảy ra vào lúc 1h ngày 8/2/2020. Thời điểm trên, ông T. tưới xăng lên người và 2 con đang nằm cùng giường rồi châm lửa đốt. Hiện trường cho thấy chiếc giường nơi 3 bố còn nằm bị thiêu rụi, có mùi xăng nồng nặc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông T. xảy ra mâu thuẫn cãi vã với vợ dẫn đến người này bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Do suy nghĩ tiêu cực, không kiềm chế được bản thân nên đã tưới xăng tự sát cùng các con.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghị lực của cô gái bị chồng tẩm xăng đốt

Nga Đỗ (t/h)