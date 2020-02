Vụ chủ đại lý bán vé máy bay ở Bình Dương bị chồng cũ chém gục: Nghi phạm khai gì?

Tại cơ quan điều tra Nghĩa khai, do bị anh trai của vợ cũ cùng một số thanh niên khác đánh nên bực tức mang dao đến “tính sổ” với vợ.

Liên quan đến vụ việc chủ đại lý bán vé máy bay bị chồng cũ chém gục tại chỗ, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương ) cho biết, đơn vị đã xác định và bắt giữ được nghi phạm. Theo đó, kẻ ra tay chém vợ cũ là Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi, ngụ tại Bình Dương ).

Nạn nhân bị chém là chị Lê Thị Quý Hằng (30 tuổi, vợ cũ của Nghĩa. Hiện chị Hằng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sức Khỏe của nạn nhân chư ổn định nên vẫn đang được theo dõi sát sao. Sau khi biết vụ việc xảy ra, người thân đã đến bệnh viện túc trực, phối hợp với y bác sĩ chăm sóc chị Hằng.

Hiện trường vụ án





Nghĩa khai, trước đó do bị anh trai của vợ cũ và một số Về đối tượng Nghĩa, gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát đã nhanh chóng xác định được vị trí của nghi phạm. Tại trụ sở Công an, Nghĩa thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Nghĩa khai, trước đó do bị anh trai của vợ cũ và một số nam thanh niên khác chặn đánh nên vô cùng bực tức. Để giải tỏa cơn giận, Nghĩa đã tìm đến nơi làm việc của vợ ở phường Tân Định (thị xã Bến Cát) để trả thù.

Nghĩ là làm, khoảng 18h30 ngày 18/2, Nghĩa lái ô tô đến cửa hàng của chị Hằng (đại lý máy bay, mỹ phẩm) nằm ở địa chỉ khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Tại đây, Nghĩa và chị Hằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ngay sau đó, Nghĩa chạy ra xe ô tô lấy dao vào chém tới tấp vào cơ thể chị Hằng. Bị chém bất ngờ, chị Hằng không kịp phản ứng nên gục tại chỗ.

Người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc

Nghe tiếng la thất thanh của chị Hằng, một số người dân sống quanh đó chạy sang kiểm tra. Khi đến nơi thì thấy Nghĩa chay đầy máu chạy ra ngoài xe ô tô rồi bỏ trốn. Nghi ngờ chị Hằng bị chém nên mọi người vào kiểm tra. Phát hiện nạn nhân nằm gục giữa vũng máu nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Mặc dù đã bỏ trốn nhưng biết mình không thể thoát tội nên đến khuya cùng ngày, Nghĩa đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng.

Nga Đỗ (t/h)