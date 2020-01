Vụ chủ đầm rươi tử vong bất thường ở An Lão, Hải Phòng: Thêm tình tiết lạ

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, cách đây 4 ngày, người dân tôn Câu Thượng, xã Quang Hưng (huyện An Lão, TP Hải Phòng ) phát hiện ông Lê Văn Thăm (SN 1966) tử vong tại nhà riêng (cạnh đầm rươi) trong tình trạng trên cơ thể có nhiều thương tích.

Nhận được tin báo, Công an huyện An Lão đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Đồng thời lấy lời khai của nhân chứng.

Ngày 29/12, có nhiều thông tin cho rằng đây là một vụ giết người cướp tài sản. Theo báo Thanh Niên đưa tin, lực lượng chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Đáng chú ý, hệ thống camera an ninh bị phá hỏng, do vậy công an chưa có kết luận nào về việc đây là vụ giết người, nó mới chỉ là nghi vấn.

Đầm rươi - nơi phát hiện thi thể ông Thăm

Đến ngày 1/1/2020, liên quan đến nghi án này, Công an xã Quang Hưng (huyện An Lão) cho biết trên báo Đất Việt, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn Thăm. “Tại hiện trường chiếc xe máy SH cùng các tài sản, tiền của nạn nhân không bị mất. Riêng chiếc điện thoại của ông Thăm đang dùng thì không tìm thấy”, vị công an cho hay.

Còn theo tin từ tờ gia đình xã hội , khi lực lượng chức năng và gia đình kiểm tra thì phát hiện hệ thống dây nối với các con mắt camera quan sát trong nhà đều bị cắt đứt, đầu thu dữ liệu cũng không còn. Do vậy, có thể hung thủ đã nắm được quy luật về giờ giấc sinh hoạt của ông Thăm nên đã lên kế hoạch để sát hại. Thời gian ông Thăm tử vong là từ đêm ngày 28/12/2019 đến rạng sáng ngày 29/12/2019.





Hậu sự của ông Thăm đã được lo xong

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Thăm quê gốc ở xã Quang Hưng nhưng gia đình hiện đang sinh sống ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng). Cach đây gần 10 năm, ông Thăm mua khu đầm rươi rộng 10ha ở thôn Câu Thượng để nuôi trồng.

Được biết, khu đầm rươi này nằm biệt lập ngoài đê, cách xa khu dân cư nên ít người qua lại. Từ trước đến nay, ông Thăm nổi tiếng là người sống hòa nhã, hay giúp đỡ hàng xóm và những người nghèo nên được mọi người rất yêu quý.

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang rà soát kỹ lưỡng từng manh mối, chi tiết để làm sáng tỏ. Về hậu sự của ông Thăm thì gia đình đã lo hoàn tất.

Nga Đỗ (t/h)