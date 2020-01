Chú rể đạp tung bàn rượu cưới trước mặt quan khách, nguyên nhân từ việc có bầu của cô dâu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một clip chỉ dài 13 giây ghi lại cảnh chú rể đã đập vỡ chén rượu, rồi quay ra đạp luôn cả tháp rượu cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Được biết, đám cưới này diễn ra tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Câu chuyện bắt đầu khi MC giới thiệu và chú rể mời rượu bố đẻ mình nhưng ông không cầm chén. Dù đang tiến hành hôn lễ nhưng chú rể không thể kiềm chế cơn tức giận đã quay sang ném chén rượu đi và đạp đổ luôn bàn rượu và bánh cưới.

Hình ảnh tan hoang sau đám cưới



Sau khi clip được chia sẻ, một số người sống gần khu vực nhà chú rể cho hay, vì cô dâu đã có bầu trước nên nhà chú rể không đồng ý cưới mà phó mặc toàn bộ cho nhà gái lo liệu. Trong khi đó, gia đình cô dâu có hoàn cảnh khó khăn. Chú rể vì quyết tâm lấy vợ nên phải đấu tranh rất nhiều với gia đình mình.



Một người bình luận tiết lộ nguồn cơn sự việc: "Trong lúc mời nước bố chú rể có xúc phạm với gia đình cô dâu vì không biết dạy con gái. Đã bỏ qua khá nhiều hành động thất thố của gia đình mình với nhà gái nhưng do quá nhiều bức xúc bị dồn nén nên khi mời rượu cưới chúc phúc bố đẻ không uống nên chú rể đã không còn kiềm chế nổi dẫn đến vụ việc đau lòng trên. Chú rể tuy sai nhưng cũng vì thương vợ nên nóng tính quá mà thôi…”.

Tháp rượu bị chú rể đạp đổ, tan nát



Câu chuyện này hiện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hầu hết ý kiến đều phê bình hành động của ông bố bởi dù sao cũng là ngày trọng đại của con trai mình mà ngay trước mặt hàng trăm quan khách ông lại tỏ thái độ thất lễ, không giữ thể diện cho con trai.



Về phận chú rể nhận được nhiều sự cảm thông từ cư dân mạng. Bạn Lê Linh bình luận: "Có lẽ trước đó chú rể đã bị ức chế quá nhiều nên hành động của ông bố chỉ như kích thích ngòi nổ khiến chú rể phát điên. Ai cũng muốn ngày trọng đại của mình diễn ra suôn sẻ, cảm thấy rất thương chú rể'.



Một số ý kiến khác phê phán sự mất kiểm soát của chú rể. Bạn Hoàng Anh viết: "Trách ông bố nhưng cũng không thể trách chú rể, nếu mỗi người nhường nhịn nhau đôi chút thì sẽ đẹp mặt cả đôi bên". Cũng có người cho rằng có thể do trong ngày cưới, chú rể đã uống một chút men nên dễ bị kích động.



Có thể thấy hành động của ông bố và sự tức giận bột phát của chú rể là rất đáng tiếc. Thực tế, dù là bố hay con thì trong gia đình ai cũng cần được tôn trọng cả. Đặc biệt, trong trường hợp này không biết chú rể cưới xong sẽ đối diện với nhà gái như thế nào.

