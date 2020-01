Vụ chủ thầu trả lương công nhân bằng ma túy: Phát ma túy đều như cơm bữa, mỗi ngày 2 lần

Liên quan đến nghi án chủ thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo nguồn tin từ báo ANTĐ, đối tượng Lê Văn Anh (SN 1990, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - bảo vệ công trường và Đặng Quang Huy (SN 1993, quê quán Thái Bình) - giám sát công trình bị tạm giữ để làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng ma túy".

Đối tượng Lê Văn Anh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng này khai nhận việc phát ma túy đều đặn mỗi ngày cho các công nhân. Mỗi ngày công nhận sẽ được nhận ma túy lần, mỗi lần một gói tương ứng với 100.000 đồng. Khoản tiền này sẽ được trừ thẳng vào lương của các công nhân.

Do được trả lương bằng ma túy nên nhiều công nhân làm việc tại công trường này đã từ bình thường trở thành nghiện nặng. Hiện Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành các thủ tục đưa 9 trường hợp đi cai nghiện.

Trong các đối tượng nghiện ma túy có cả thiếu niên dưới 15 tuổi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng đêm 3/1, Công an phường Hạ Đình phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an quận Thanh Xuân đã bắt quả tang 22 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong khu vực lán trại phía trong một công trình đang thi công trên địa bàn phường Hạ Đình. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an xác định có 13 đối tượng dương tính với ma túy. Trong đó, có cả Trẻ em dưới 15 tuổi.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận họ là người dân tộc thiểu số, lao động tỉnh lẻ được chủ thầu xây dựng thuê về làm việc tại công trường. Trong quá trình hơn hai tháng làm việc tại đây, thay vì được trả tiền công, họ lại được chủ thầu đưa ma tuý cho sử dụng hàng ngày, thông qua một đối tượng bảo vệ.





Hiện nghi án chủ thầu trả lượng cho công nhân bằng ma túy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Kiều Đỗ (t/h)