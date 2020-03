Vụ Chủ tịch công ty điện gió 'đánh tráo' nhân viên đi cách ly thay mình: Cần xử lý nghiêm

Chiều 9/3, ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận về một trường hợp trốn cách ly. Đó là ông L.T.H. - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty P.Đ (một công ty đang thực hiện dự án điện gió tại huyện Hướng Hóa).

Ông Hoàng Nam cho biết, phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ thì cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị mới đưa được ông H. về cách ly tại TP Đông Hà. Nguyên nhân do ông H. đã "đánh tráo" đẩy cấp dưới của mình đi cách ly thay khi lực lượng chức năng có mặt.

Trao đổi với Báo Thanh Niên , thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an huyện Hướng Hóa, cũng xác nhận vụ việc là có thật đồng thời cho rằng đây là việc làm rất đáng lên án và nên được xử lý nghiêm.

Trước đó, ông H. được xác định là người có mặt trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế ngày 6/3. Đến ngày 8/3, một hành khách từng đi trên chuyến bay này bị phát hiện dương tính với COVID-19.



Đến tối 8/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã lên danh sách 4 người trên chuyến bay này về Quảng Trị để đưa đi cách ly, trong đó có ông H.. Cả bốn người này đều là nhân viên của công ty điện gió P.Đ và đều về huyện Hướng Hóa.



Đến 23h đêm 8/3, cơ quan chức năng về Hướng Hóa đưa 4 người ngồi chung chuyến bay VN1547 về Đông Hà cách ly thì ông H. đã chỉ đạo cấp dưới của mình đi cách ly thay.

Cơ quan chức năng Quảng Trị đến đưa bốn người của công ty điện gió P.Đ ở Hướng Hóa đi cách ly trong đêm 8/3.



Phải tới sáng 9/3, cơ quan chức năng mới phát hiện người được đưa về nơi cách ly không phải là ông H. mà là cấp dưới của ông. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thuyết phục mới buộc ông H. phải về cách ly. Khi ra trình diện cách ly, ông H. đi cùng với tài xế của mình. Hiện, 4 người được cách ly trước đó là N.T.L, N.B.S, N.M.Đ, L.T.H (cùng trú tại Hà Nội). Người đi cách ly thay ông H. cũng bị cách ly.

