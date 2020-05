Tiết lộ nguyên nhân thợ sửa máy dầu dùng cuốc đánh chết chủ vườn tiêu ở Bình Phước

Sau cuộc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được bản thân, người là thuê vung cuốc đánh chết chủ vườn tiêu.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 3/5, ông Bùi Văn Hiển (65 tuổi, ngụ tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) có thuê đối tượng Điểu Quốc Trạng (50 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ) đến vườn tiêu nhà mình để sửa máy dầu.

Đúng 8h cùng ngày, Trạng đến để tiến hành sửa chữa máy như đã bàn bạc qua điện thoại. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện ở vườn tiêu hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Trạng đã dùng cuốc đánh nhiều nhát vào người khiến ông Hiển tử vong ngay tại chỗ. Gây án xong, Trạng dùng lưới che tiêu đắp liên người nạn nhân rồi bỏ đi. Nhưng biết không thể thoát tội nên sau đó đã di chuyển đến Công an xã Thiện Hưng đầu thú.

Theo lời khai của Trạng, Công an xã Thiện Hưng đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời trình báo vụ việc cho Công an huyện Bù Đôp và Công an tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Trạng đến cơ quan Công an đầu thú sau khi gây án

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh tạm giữ đối với Điểu Quốc Trạng để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, sau khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong đã bàn giao thi thể ông Hiển về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Tính đến nay, gia đình đã hoàn tất thủ tục an táng.

Trước đó vào cuối tháng 10/2019 cũng xảy ra một vụ án mạng tại vườn cà phê do mâu thuẫn. Cụ thể, sáng ngày 23/10/2019, anh K'Lịch (26 tuổi) đi xịt thuốc tại vườn cà phê của gia đình tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm thì bị K'Đối (26 tuổi), hàng xóm cầm dao phát cỏ đến gây hấn, chặn đánh. K'Lịch bỏ chạy, gọi điện cho cha là ông K'Leo, anh trai K'Luyến và em họ K'Đơn đến ứng cứu.

Khoảng 10 phút sau, cả ba người cầm theo hung khí đi xe máy đến lao vào đánh nhau với K'Đối. Trong lúc hỗn chiến, ông K'Léo bị K'Đối chém trúng, gục tại chỗ. Hai người con trai của nạn nhân cùng K'Đối bị thương nặng. Riêng K'Đơn bỏ chạy nên không bị thương.

Sau đó ít phút, Công an có mặt tại hiện trường thu giữ một con dao phát cỏ và 3 dao phay tại hiện trường. Nguyên nhân được xác định do K'Đối và K'Lịch có mâu thuẫn từ trước.

