Chuyện tình chóng vánh của cô dâu 'biến mất' sau 4 ngày cưới cùng 2 lượng vàng nhà chồng cho

Theo thông tin trên Báo Người Lao Động , ngày 1/5 vừa qua, gia đình bà L.T.N. (47 tuổi; trú tại ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tổ chức đám cưới cho con trai là anh L.V.P. (28 tuổi) và chị H.T.T. (20 tuổi; ngụ khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Anh P. và chị T. quen biết nhau thông qua mai mối. Sau khi gặp biết mặt được hơn một tháng thì gia đình tổ chức lễ cưới cho cả hai. Sau lễ cưới, chị T. về sinh sống cùng gia đình chồng ở ấp Gò Công.

Đến khoảng 13h30 ngày 5/5, chị T. xin gia đình chồng đi uống nước cùng bạn ở gần nhà và được gia đình đồng ý.

Tuy nhiên, một lúc sau, một người hàng xóm đến nhà bà N. và thông báo rằng chị T. - con dâu bà đã mang đồ bỏ đi. Nghe tin, bà N. cùng người thân đã tá hỏa chạy đến các quán nước lân cận để tìm kiếm nàng dâu mới nhưng không gặp. Khi trở về, gia đình lại một lần nữa "ngã ngữa" khi phát hiện 2 lượng vàng gia đình cho khi làm lễ cưới cũng đã "biến mất" cùng với con dâu.

Sực việc cô dâu 20 tuổi mang theo 2 lượng vàng gia đình chồng cho bỏ nhà đi sau 4 ngày cưới khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến sự việc, ngày 8/5, ông Trương Minh Cần - Trưởng Công an thị trấn Cái Nước (nơi chị T. đăng ký thường trú) cho biết, cách đây 3 ngày, gia đình bà L.T.N. đã đến trình báo về việc con dâu là chị H.T.T. bỏ nhà đi sau 4 ngày cưới.



"Chồng bà L.T.N. cùng thông gia là ông N.V.C. (cha dượng chị T.) đã đến trình báo về việc chị T. bỏ nhà đi. Do vụ việc xảy ra ở xã Nguyễn Việt Khái nên chúng tôi hướng dẫn người dân về địa phương trình báo theo quy định. Khi ngành chức năng xã Nguyễn Việt Khái cần mời chị T. thì chúng tôi sẽ phối hợp", ông Cần cho biết thêm.

Một lãnh đạo UBND xã Nguyễn Việt Khái cũng cho biết công an xã đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà N. và đang thụ lý vụ việc.

Về anh P. - chồng chị T., người dân địa phương cho biết anh là một người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm và cũng rất chí thú làm ăn. Sự việc xảy ra khiến một người đều rất ngỡ ngàng.

