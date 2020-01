Vụ cô gái 28 tuổi bị sát hại trong phòng trọ ở TP HCM: Đã xác định được danh tính nghi phạm

Trong quá trình điều tra, Công an đã xác định được danh tính nghi phạm sát hại cô gái 28 tuổi trong phòng trọ ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Liên quan đến vụ án cô gái 28 tuổi bị sát hại, lực lượng chức năng bước đầu xác định nghi phạm là người có quan hệ tình cảm, cùng chung sống như vợ chồng với nhau.

Đến ngày 13/1, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tram truy tìm hung thủ gây án. Trong quá trình xác minh xác định nam thanh niên liên quan đến vụ án là Hoàng Quốc Huy (SN 1988, quê Ninh Thuận).

Một số nhân chứng cho biết, Huy với nạn nhân Dương Thị Ph. (SN 1992, quê Ninh Thuận) có quan hệ tình cảm đã lâu, chung sống cùng nhau một thời gian dài. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Thời điểm xảy ra vụ việc, Huy gọi điện về thông báo cho gia đình rằng đã ra tay sát hại người yêu.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Về vụ án này, theo thông tin ban đầu, vào sáng 11/1, người dân trình báo với cơ quan chức năng về việc, một cô gái nghi bị sát hại tại phòng trọ ở khu vực ấp 1, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phá cửa vào bên trong thì phát hiện nạn nhân tử vong với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Thời điểm thi thể được phát hiện thì nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đây không phải vụ sát hại người tình, người yêu trong phòng trọ đầu tiên. Cách đây vài năm tại An Giang cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, hồi tháng 6/2017, Nguyễn Anh Khoa (29 tuổi) đến thăm bạn gái 28 tuổi (quê Đồng Tháp) ở trọ tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tại đây, hai người tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt. Khi tiệc đã tàn, mọi người đã về hết thì Khoa và bạn gái xảy ra cãi cự về chuyện tình cảm. Bực tức, Khoa dùng dao đâm 3 nhát khiến người yêu chết tại chỗ. Sau đó, gã lấy chăn trùm lên thi thể nạn nhân rồi khoá cửa bỏ đi.

Sáng hôm sau, Khoa về quê ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và đến công an địa phương đầu thú.

Nghi án nữ sinh bị bạn trai sát hại trong phòng trọ

Nga Đỗ (t/h)