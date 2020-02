Cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn ở Đà Nẵng: Nạn nhân khoảng 20 tuổi

Người dân sống gần sông Hàn (Đà Nẵng) bàng hoàng khi phát hiện thi thể một cô gái bị phân thành nhiều mảnh giấu trong vali. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an.

Theo tin từ Zing .vn, sáng 7/2, một số người dân ở Đà Nẵng đang đi bên bờ sông Hàn, đoạn dưới chân cầu Trần Thị Lý thì phát hiện một chiếc vali lạ nổi trên mặt nước. Nghi có điều không lành nên đã kéo chiếc vali vào kiểm tra.

Khi mở vali ra thì tất cả đều ngã ngửa kinh hãi phát hiện bên trong là thi thể người. Đáng nói, thi thể này đã bị phân thành nhiều mảnh. Người dân sau đó giữ nguyên hiện trường và trình báo đến Công an.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Phó giám đốc Công an TP Đàn Nẵng đã chỉ đạo lực lượng điều tra đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời liên lạc với đội pháp y xuống khám nghiệm tử thi, xác minh nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nằm trong vali là nữ giới, mới khoảng 20 tuổi. Các thông tin còn lại phải đợi báo cáo khám nghiệm tử thi.

Trước đó tại Malaysia cũng xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, 26/8/2019, cảnh sát Shah Alam, bang Selangor ( Malaysia ) phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng bị phân xác thành nhiều mảnh, nhét vào vali và giấu dưới một con mương sâu 2m. Riêng phần đầu của nạn nhân bị bọc kín trong túi nilong màu đen.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Klang để khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân tử vong. Nhận định ban đầu cho rằng, thi thể nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng 3 – 4 ngày.

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận pháp y. Đồng thời, phía cảnh sát cũng chưa đưa ra được một phác họa cơ bản nào về chân dung hung thủ. Thậm chí, danh tính nạn nhân cũng vẫn còn là một bí ẩn.

Nga Đỗ (t/h)