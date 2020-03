Không chịu “bán dâm” chiều khách, thiếu nữ 20 tuổi bị chủ quán cà phê tra tấn dã man

Ngày 17/3, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai ) triệu tập lấy lời khai một số đối tượng để điều tra về việc chị P.T.K.A. (2000, quê Tây Ninh) tố chủ quán cà phê – nơi cô làm việc sử dụng chích điện tra tấn như thời trung cổ.

Theo tin từ Infonet, 6 tháng trước, A. bắt xe từ Tây Ninh xuống TP Biên Hòa (Đồng Nai) để tìm việc làm. Khi ngồi trên xe một người đàn ông lạ mặt, A. nói chuyện xuống đây tìm việc làm nên đã bị “mồi chài” với “việc nhẹ lương cao” ở một quán cà phê. Vì chưa va vấp nhiều nên A. đồng ý luôn.

Bệnh nhân bị thương khắp cơ thế

Người đàn ông này chở A. đến quán cà phê ở số 1179 Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP Biên Hòa) rồi giao cho chủ quán (gọi là anh Ba) quản lý. A đơn thuần nghĩ, làm việc ở quán cà phê chủ yếu là bưng bê nên nhận lời làm ngay. Thời gian đầu, A. không chịu “tiếp khách” thì chủ quán dùng lời ngon ngọt để dỗ dành. Sau này, khi thấy lời mật ngọt không còn tác dụng, chủ quán chuyển sang dọa nạt là đã mua A. từ người xe ôm chở đến với giá 2 triệu đồng.

Bị ép buộc nên A. cắn răng phục vụ khách mua dâm giá 300.000 đồng/lượt theo yêu cầu của chủ quán. Nhưng gần đây do không thể chịu nổi sự đau đớn, nhục nhã nên cô gái trẻ tìm cách bỏ trốn khỏi quán này song lại bị ông bà chủ phát hiện.

Theo lời A., sau khi bị bắt lại, cô bị tra tấn , đánh đập dã man. Vì quá mệt mỏi, đau đớn nên không có cách nào để thoát thân khỏi động nhền nhện này. A. còn cho biết đã bị ông chủ và một số người khác dùng roi chích điện tra tấn khắp cơ thể Dù A. gào khóc cỡ nào đi nữ thì những kẻ này vẫn không chịu buông tha.

Chỉ đến khi A. bất tỉnh và có dấu hiệu suy kiệt Sức Khỏe thì các đối tượng mới dừng tay. A. cũng không biết ai đã đưa mình đến bệnh viện Shing Mark để cấp cứu.

Hậu quả sau vụ tra tấn mà A. phải gánh chịu

Về tình trạng của A., theo các bác sĩ, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai vào ngày 11/3. Bệnh nhân chuyển đến trong tình trạng có nhiều vất thương nghiêm trọng, tinh thần hoảng loạn.

Qua thăm khám các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi , gãy mõm vai C6, nứt đầu ngoài xương sờn đòn bên trái, gãy xương sườn 6 bên phải, gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, ăn uống được.

Theo bác sĩ Đặng Xuân Đường -Khoa Hồi sức Hậu phẫu Bệnh viện Đồng Nai cho biết, trong thời gian điều trị tại đây có một số người tự xưng là người nhà đến thăm nhưng bệnh nhân không đồng ý. Phía bệnh viện đã miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân. (Tên nạn nhân đưa theo https://infonet.vietnamnet.vn)

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đồng Nai

Nga Đỗ (t/h)