Vụ cô gái bị giết ở rẫy cà phê: Bi kịch từ mối tình ngoài luồng tội lỗi

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái trong rẫy cà phê. Nguyên nhân vụ án mạng này xuất hiện từ việc cô gái tống tiền người tình bằng clip nóng.

Liên quan vụ án phát hiện thi thể một cô gái trong rẫy cà phê vắng người, sáng 1/1/2020, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nguyễn Quang Hùng bị cáo buộc chính là hung thủ sát hại chị N.T.T.H. (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) trong rẫy cà phê của gia đình Hùng. Vụ án xảy ra vào ngày 25/12/2019.

Theo tờ Người lao động, Hùng khai: Hùng và chị H. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Hùng quen chị H. vào thồi tháng 10/2019 thông qua việc chơi điện tử. Cả Hùng và chị H. đều đã có gia đình nhưng hay tâm sự với nhau về chuyện vợ chồng, con cái nên từ đó đồng cảm và dẫn đến nảy sinh tình cảm.

Đến ngày 10/12/2019, cả hai rủ nhau vào chòi rẫy cà phê nhà Hùng để quan hệ tình dục, sau đó lại đưa nhau đi chơi game. Đến chiều cùng ngày, cả hai lại đưa nhau về chòi trên rẫy cà phê để quan hệ tình dục

Sau khi “mây mưa” xong, chị H. lấy điện thoại ra và cho Hùng xem đoạn clip chị tự quay cảnh hai người quan hệ tình dục vào ngày 10/12/2019. Xem xong, chị H. nói với Hùng cho vay 30 triệu đồng. Nếu Hùng không cho vay sẽ gửi clip này cho vợ Hùng biết.

Bực tức vì bị gài bẫy, Hùng lớn tiếng quát mắng chị H., vậy là hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Hùng đè chị H. xuống rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi tử vong. Chưa dừng lại, Hùng còn dùng áo của chính chị H. để quấn vào cổ nạn nhân.

Sợ mọi chuyện bị bại lộ, Hùng kéo thi thể chị H. đi vứt trong rẫy cà phê của gia đình mình. Trước khi rời đi hắn còn lấy sợi dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn của nạn nhân . Còn chiếc xe máy của chị H. hắn bỏ tại hồ Eo Kao (cách hiện trường khoảng 6km).

Đến sáng ngày 20/12, cha Hùng đi thăm rẫy thì phát hiện thi thể chị H. nên bảo Hùng đi trình báo lên cơ quan chức năng. Khi cơ quan chức năng đến hiện trường, nạn nhân tử vong trong tình trạng quần bị kéo tụt ngang đùi, áo kéo lên cổ, bị mất bàn tay phải.

Kiểm tra kỹ thì thấy trên người nạn nhân có vết siết bằng ống tay áo. Đến rạng sáng 31/12, chiếc xe máy hiệu Vision của nạn nhân cũng được tìm thấy.

