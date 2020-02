Vụ cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn: “Án rất dã man, xử theo pháp luật Việt Nam”

Ngày 8/2, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án giết người đối với vụ việc cô gái mang quốc tịch Trung Quốc bị đồng hương sát hại rồi phân xác cho vài vali thả trôi sông Hàn.

Đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm của vụ án. Dự kiến khoảng 1 đến 2 ngày nữa, cơ quan Công an sẽ hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can.

Hiện trường - nơi tìm thấy vali chứa thi thể nạn nhân

Cũng theo đại tá Mưu, sáng 7/2, Công an TP Nhận được tin báo người dân phát hiện 1 vali đang trôi trên sông. Người này mở vali ra thì thấy thi thể nữ giới không nguyên vẹn nên báo Công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, phát hiện nạn nhân mặc áo len mỏng màu hồng, quần ren trắng bó sát đùi.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên lực lượng chức năng nhanh chóng ra soát và nghi vấn đây là người Trung Quốc . “Phòng quản lý xuất nhập cảnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, phối hợp với sân bay để xác minh. Việc xuất nhập cảnh vào TP Đà Nẵng và đăng ký ở đâu, khách sạn nào. Sau đó, lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là Bao Dan Ping và truy ra nơi cư trú của nạn nhân.

Công an TP tiến hành đột kích căn nhà trên đường Trương Văn Hiến, khống chế, bắt giữ nghi phạm. Đối tượng được đưa về trụ sở để phối hợp điều tra. Nghi phạm là Xiao Qui Ping (quốc tịch Trung Quốc). Hắn sát hại nạn nhân Bao do mâu thuẫn tiền đánh bạc. Vì muốn che giấu tội ác nên đã phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh.

Công an khám xét nhà nghi phạm

Đại tá Mưu cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng thứ hai xảy ra có liên quan đến người Trung Quốc. Trước đó, năm 2015, trên địa bàn TP cũng xảy ra vụ một người Trung Quốc dùng súng bắn chết đồng hương. Hung thủ đó bị truy tố với mức án chung thân tại TP Đà Nẵng. Vậy, vụ án giết người, phân xác xảy ra hôm 7/2 thì nghi phạm bị xét xử tại Việt Nam hay di lý về Trung Quốc?

Theo đại tá Trần Mưu: “Vụ án này rất dã man. Giết phụ nữ, phân xác, phi tang rất tinh vi. Vụ án này sẽ được xét xử theo Pháp luật Việt Nam chứ không có chuyện trao trả cho Trung Quốc”. Đại tá Mưu cũng nhắc lại, kẻ giết người năm 2015 hiện đang chịu án phạt tại Việt Nam

Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Mai Quốc Việt – Công ty Luật FDVN (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) cho rằng: Khoản 2, Điều 5 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì trừ những người có thân phận ngoại giao được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, còn lại chính sách xử lý hành vi vi phạm về cơ bản không có sự phân biệt giữa người nước ngoài và người Việt Nam.

Nghi phạm bị xét xử theo pháp luật Việt Nam

Trong sự việc trên, nếu có cơ sở xác định đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi giết người, rồi phi tang thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, vuju này Công an TP Đà Nẵng sẽ điều tra, giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Được biết, vụ án được giải quyết gọn gàng chỉ sau vài tiếng nhận được tin báo án. Chính vì thế, chiều 7/2, ông Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thay mặt UBND TP thưởng nóng cho Công an TP Đà Nẵng với thành tích nhanh chóng phá được vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Đà Nẵng

