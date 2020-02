Cô gái gốc Việt bắn chết bạn trai tại nhà riêng vì mâu thuẫn tình cảm

Hãng tin AP đưa tin, cảnh sát thành phố Wichiata Jeff Gilmore đã bắt tạm giam Rina Han Nguyen (18 tuổi) vì cáo buộc giết người cấp 1. Nguyen đã nổ súng sát hại bạn trai là Mare Holt (22 tuổi) tại nhà riêng.

Để được bảo lãnh ra ngoài, người thân của Nguyen phải nộp 300.000 USD. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Rina Han Nguyen có luật sư bảo chữa cho không.

Cảnh sát thành phố Wichita Jedff Gilmore thông tin, vào khoảng 5h45 tối ngày 12/2, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ căng thẳng tại căn hộ của Nguyen.

Cảnh sát trưởng cho biết, sau khi cãi nhau, Holt đi ra trước cửa căn hộ thì bị Nguyen bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn và bắt đầu nổ súng. Holt bị bắn nhiều nhát vào người. Sau đó, hàng xóm phát hiện sự việc và đưa đi cấp cứu . Nhưng Holt đã tử vong tại Bệnh viện chưa đầy một giờ sau đó.

Nguyen tai cơ quan điều tra

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhưng viên đạn đã làm vỡ cửa sổ, hư hỏng tường nhà của một căp vợ chồng cạnh đó. Thời điểm đó, họ đang tắm cho các con.

Theo điều tra ban đầu, sau khi gây án Nguyen đã lái xe ra khỏi nhà. Nhưng sau đó cô ta lại trở lại và bị cảnh sát bắt mà không hề kháng cự. Cảnh sát cho biết, họ sẽ không tiến hành tìm kiếm một nghi phạm nào khác trong vụ án này nữa. Họ khẳng định, Nguyen chính là hung thủ sát hại bạn trai do mâu thuẫn tình cảm.

Cũng theo cảnh sát địa phương, hồi tháng 12/2019 tại đây cũng xảy ra một vụ bạo lực giữa Nguyen và Holt. Có thể những uất ức dồn nén bao nhiều đã khiến cô gái trẻ liều mình phản kháng dữ dội dẫn đến kết cục bi thảm này.

Kể từ đầu năm 2020 đến nay, đây là vụ giết người thứ 8 xảy ra tại thành phố này. Hiện cảnh sát đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường , lấy lời khai của Nguyen.

Nga Đỗ (t/h)