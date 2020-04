Phẫn nộ “nữ quái” xinh như hotgirl khống chế cụ bà 85 tuổi đang làm vườn cướp 36 triệu đồng

Liên quan đến vụ cụ bà 85 tuổi bị cướp giật, ngày 27/4, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi, ở thôn Phả Lại, xã Đức Long) về hành vi Cướp tài sản theo quy định của pháp luật

Theo thông tin ban đầu, Thanh chơi thân với cháu gái của bà Nguyễn Thị Bẩm (85 tuổi, ở cùng thôn). Vì thường xuyên nói chuyện với cô bạn kia nên Thanh biết bà Bẩm chỉ sống một mình, có nhiều tiền tiết kiệm cất giấu trong người.

Chính vì thế Thanh lập kế hoạch cướp tiền của cụ bà. Khoảng 19h30 ngày 25/4, Thanh đi qua nhà bà Bẩm, thấy bà đang làm vườn một mình. Thanh rón rén đi từ phía sau lại rồi dùng hai tay bịt miệng, sau đó ghì bà ngã xuống đất, cướp đi một túi vải màu đen chứa tiền trong túi rồi bỏ chạy.

Điều tra viên đang lấy lời khai của Thanh

Bị cướp tiền, bà Bẩm la hét kêu cứu nhưng lúc đó Thanh đã “cao chạy xa bay”. Theo lời nhiều người, bà Bẩm đến cơ quan điều tra trình báo. Công an huyện Quê Võ đã nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Thanh và thu giữ toàn bộ tang vật là 36 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thanh đã khai nhận hành vi của mình. Song nguyên nhân cướp tiền của cụ Bẩm là gì thì cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.

Trước đó, cuối tháng 11/2017, TAND TP Cần Thơ quyết định sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tâm (17 tuổi, ngụ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 5 năm tù (trong 1 năm 3 tháng tù so với án sơ thẩm) về tội Cướp tài sản.

Theo bản án, do cần tiêu xài, đồng thời biết bà N.T.Y. (83 tuổi) có tiền và chỉ sống một mình nên khoảng 12h ngày 5/7/2019 Trần Thanh Tâm rủ thêm Phan Hoàng Khoa trộm tiền cuỷa bà Y. nhưng Khoa không đồng ý.

Thấy vậy, tự chạy xe đạp đến nhà bà Y. Lúc này tuy không đồng ý nhưng khoa vẫn chạy theo sau Tâm. Đến nhà thấy bà Y. đang nấu cơm thì Tâm dùng khúc mía tươi đánh vào vai bà Y. Bà Y. truy hô. Lúc này, Khoa nhìn thấy nên chạy vào can ngăn nhưng Tâm vẫn tiếp tục đuổi theo đánh trúng vào lưng bà Y. và giật cái bóp trong túi áo bà Y.. Trong bóp chỉ có 95.000 đồng. Sau đó, Tâm chia cho Khoa 45.000 đồng rồi cả hai đi đến tiệm gamer để chơi. Sau việc sau đó được bà Y. trình báo lên Công an và Tâm bị bắt.

