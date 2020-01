Thanh niên 'đi bão' tông xe chết công an giao thông rồi cố ý bỏ chạy ở Hóc Môn

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng cố ý bỏ chạy sau khi tông xe chết công an giao thông ở Hóc Môn. Đối tượng là Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ quận 12), bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu giết người . Nạn nhân là trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (SN 1991, cán bộ công an giao thông công tác tại Đội CSGT - TT Công an huyện Hóc Môn, TP. HCM), đã qua đời tại BV 115 TP.HCM sau khi bị đối tượng trên tông thẳng xe vào người khi đang thi hành công vụ.

Cáo phó Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân. Ảnh: PLO

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 31/12/2019, khi đó trung úy Nhân cùng các đồng nghiệp trong Tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn đang đi tuần tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công. Nhận được thông tin có một nhóm thanh thiếu niên đang đua xe, gây rối trên đoạn quốc lộ 22, tổ công tác đã nhanh chóng đến khu vực trên. Đến đoạn tuyến đường song hành quốc lộ 22, tổ công tác phát hiện một nhóm thanh niên đang điều khiển 8-10 xe mô tô đi thành đoàn với tốc độ cao, nẹt pô, rú ga ầm ĩ gây mất trật tự an ninh.

Tổ công tác 363 liền ra hiệu cho nhóm đối tượng dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng tìm cách quay xe bỏ chạy, đáng chú ý có hai người đã rồ ga, lao xe thẳng về phía Tổ công tác. Một xe đã chạy vượt qua Tổ công tác, tuy nhiên xe còn lại do Long điều khiển, chở theo Huỳnh Ngọc Chung (SN 1993, ngụ huyện Hóc Môn) đã tông thẳng vào đồng chí Nhân.

Bị va chạm mạnh, đồng chí Nhân té ngã, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, anh được đồng nghiệp đưa vào BV 115 cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do chấn thương sọ não. Còn về hai đối tượng trên, sau khi gây tai nạn đã bỏ xe máy và tháo chạy khỏi hiện trường, đối tượng Long đã tới cơ quan chức năng đầu thú sau đó.

Ngày 31/12, Công an huyện Hóc Môn đã quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Long để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Nhận thấy hành vi của Long khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT , không những không dừng lại còn lao thẳng xe vào cán bộ công an giao thông là dấu hiệu của tội "Giết người", hồ sơ của đối tượng đã được Công an huyện Hóc Môn bàn giao cho Công an TP.HCM thụ lý.

Hiện Công an TP.HCM đang tập trung điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ án. Đồng thời, đơn vị cho biết cũng đang hoàn tất các thủ tục để thăng vượt cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy cho cán bộ công an giao thông Nguyễn Phạm Thành Nhân đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Được biết, trung úy Nhân mới ra trường, có vợ hiện đang mang thai được vài tháng.

Chi Nguyễn (t/h)