Thanh Hóa: Con rể cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong

Theo nguồn tin của tờ Người đưa tin, tối ngày 3/2, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Thành Công (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Ngay lập tức đơn vị điều động một tổ nghiệp vụ xuống phối hợp với Công an địa phương để tiến hành điều tra vụ án.

Là một trong những người nhận được tin báo an đầu tiên, ông Bùi Văn Phúc – Trưởng Công an xã Thành Công cho biết: Vụ án mạng này xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 3/2 tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành.

Nguyên nhân sự việc theo lời những nhân chứng là do mâu thuẫn gia đình . Được biết, Bùi Văn Cường (SN 1987, trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) đã về nhà bố mẹ vợ, dùng dao nhọn đâm vợ là chị Bùi Thị T. (SN 1993).

Hiện trường vụ án



Chưa chịu dùng tay, trong cơn say máu, đối tượng Cường lao vào đâm ông Bùi Văn Đồng (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Hiên (SN 1964), bố mẹ vợ Cường. Hai người này đều trú tại thôn Đồng Đa, xã Thành Công, huyện Thạch Thành.

Sau khi đâm gia đình nhà vợ, đối tượng Cường tự dùng dao đâm vào bụng mình với ý định tự sát, song không thành. Ngay sau đó sự việc được người thân và hàng xóm phát hiện. Các nạn nhân được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên chị Bùi Thị T. đã tử vong ngay sau đó.



Còn ông Đồng và bà Hiên vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Hiện Còn ông Đồng và bà Hiên vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành. Hiện Sức Khỏe của hai người đã dần ổn định trở lại. Còn đối tượng Cường đã được chuyển xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an.

Thi thể chị Bùi Thị T. hiện đã được người thân nhận về và tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Một số người chứng kiến vụ việc nói rằng, đối tượng Cường có hành động hết sức dã man khiến nhiều người khiếp sợ. Sau khi Cường gây án xong nhiều người mới phát hiện sự việc và trình báo lên cơ quan điều tra

Hiện Công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

