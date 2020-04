Lợi dụng mẹ vợ ngủ trưa, con rể “hờ” cuỗm 7 cây vàng cất trong tượng thờ đem về rẫy đào hố chôn

Trưa ngày 12/3/2020, bà Phạm Thị M. (88 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bất ngờ kiểm tra 7 cây vàng cất giấu bên trong tượng để trên bàn thờ thì tá hỏa phát hiện bị mất. Vùa sót của vừa tức giận kẻ gian lấy mất nên bà M. đến Công an huyện Xuyên Mộc trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Xuyên Mộc vào cuộc điều tra. Sau quá trình truy xét, Công an mời đối tượng Lê Xuân Sang (43 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sang thừa nhận đã lấy trộm số vàng trên.

Đối tượng Nguyễn Xuân Sang

Trong quá trình điều tra, ngày 23/4, Công an huyện Mộc Xuyên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ Lê Xuân Sang (43 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ được

Sang đợi đến trưa khi bà M. đi ngủ thì lén đi ra ngoài bàn thờ mở bức tượng ra thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhôm. Mở nắp hộp nhôm thì phát hiện bên trong có chứa 7 cây vàng SJC.

