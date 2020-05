Chân dung gã “rể quý” vác dao truy sát bố mẹ vợ rồi trốn trong lu nước ở Kiên Giang

Công an huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Ê Em (SN 1996; ngụ thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật

Nạn nhân trong vụ án này là bố em vợ của Ê Em là ông Trương Văn Đ. (SN 1976) và bà Thị T. (SN 1981; cùng ngụ cùng thị trấn Hòn Đất). Sự việc khiến nhân dân huyện Hòn Đất vô cùng kinh sợ.

Theo thông tin từ phía Công an huyện, Nguyễn Văn Ê Em và chị Trương Thị Mỹ N. là vợ chồng hợp pháp. Gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lần này, chị N. không thể chịu được nên đã bỏ về nhà bố mẹ để ở khu phố Đầu Doi (thị trấn Hòn Đất).

Ê Em bị bắt và áp giải về trụ sở Công an huyện làm việc

Tức giận chuyện vợ chồng cãi nhau cộng thêm chuyện vợ bỏ về nhà đẻ nên khoảng 3h20 ngày 17/5, Ê Em cầm dao sang nhà bố mẹ vợ “giải quyết”.

Khi bố mẹ vợ đang ngủ say, Ê Em bất ngờ tông cửa vào nhà dùng đâm nhiều nhát vào phía sau lưng bố vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy con rể đâm chồng, bà T. định tri hô hàng xóm sang cứu giúp nhưng bị Em rượt đuổi, chém cánh tay phải, vùng mông gây thương tích nặng.

Riêng chị N. phát hiện sự việc và nhanh chóng chạy thoát nên không bị truy sát. Sự việc kinh hoàng xảy ra trước mắt mình khiến chị N. vô cùng kinh hãi và cảm thấy có lỗi với bố mẹ đẻ.



Về phần Em, sau khi gây án xong đã không bỏ chạy mà nhanh chóng nhảy vào lu nước phía sau nhà bố mẹ vợ để trốn.

Khi phát hiện sự việc, hàng xóm nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm nghi phạm. Sau một hồi tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện Em trốn trong lu nước sau nhà nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

