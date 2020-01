Vụ con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ ở Tân Yên, Bắc Giang: Lãnh đạo xã hé lộ nguyên nhân 

Tùng là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi níu kéo tình cảm của vợ bất thành, đối tượng này đã xách can xăng 20 lít đến nhà bố vợ ở Bắc Giang để phóng hỏa đốt.

Liên quan đến vụ việc, con rể cầm can xăng đến nhà bố vợ phóng hỏa đốt, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang ) đã tiến hành tạm giữ đối với Hoàng Văn Tùng (44 tuổi) để điều tra về hành vi trên.

Về nguyên nhân vụ việc kinh hoàng ngày giáp Tết này, lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa cho biết, đối tượng Tùng bị vợ yêu cầu ly hôn do ông ta nghiện ma túy. Song Tùng không chấp nhận.

Tùng nhiều lần nhắn tin, gọi điện, gặp mặt năn nỉ vợ quay lại nhưng không được đồng ý. Cay cú việc vợ cố tình ép ly hôn nên Tùng đã nhiều lần đe dọa. Sợ hãi, người vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang để tránh mặt Tùng. Song đối tượng không bỏ qua mà mang xăng đến đây tính sổ với vợ.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều ngày 22/1 (tức ngày 28 Tết Nguyên đán), Tùng mang can xăng 20 lít đến nhà bố vợ là ông Vi Văn Sự (trú tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) . Khi đó, trong nhà có nhiều thành viên khác, bao gồm cả chị Vi Thị Liên (vợ Tùng).

Hiện trường vụ phóng hỏa



Theo camera an ninh ghi lại, Tùng đã có nhiều lời lẽ thiếu văn hóa với bố vợ và các thành viên khác trong gia đình . Sau nhiều câu chửi bới, đối tượng này xác một can xăng lớn đến tưới trước sân và cửa nhà.

Tiếp đó, Tùng châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thấy lửa cháy lớn, cả gia đình chạy toán loạn. Hậu quả, ông Sự và Tùng bị bỏng khá nghiêm trọng, còn chị Liên bị bỏng nhẹ. Tất cả sau đó được người dân đưa đi cấp tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Tân Yên thụ lý điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các điều tra viên vẫn đang lấy lời khai của đối tượng Tùng.

Cũng liên quan đến vụ phóng hỏa, vào tối ngày 23/7/2019, người dân hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông T. (trú tại số 26 ngõ 62/335, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội ).

Khi người dân chạy sang thì phát hiện căn nhà bị khóa trái, trong nhà có người đàn ông với dáng vẻ hung dữ, tay cầm dao, tay cầm can xăng. Ngoài ra còn thấy tay ông T. Bị thương, máu chảy nhiều, vợ ông T. Liên tục hô cướp rồi dắt cháu lên tầng 3 ẩn nấp.

Đúng lúc này, đối tượng mở can xăng tưới khắp nhà rồi châm lửa đốt. Không chỉ thế, hắn còn mở van bình ga để gas bốc cháy. Người dân ngay sau đó, liên hệ đến cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Người đàn ông phóng hỏa sau đó bị bắt, giải về trụ sở cảnh sát để điều tra.





Camera ghi lại cảnh con rể đốt nhà bố vợ

Nga Đỗ (t/h)