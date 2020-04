Vụ con trai đánh mẹ ở Yên Bái: Cần xử lý cả người đánh lẫn người quay

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Văn Yên ( Yên Bái ), đơn vị vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, lấy lời khai hai mẹ con Trần Văn Tam và bà H.T.X. (hơn 60 tuổi) để làm rõ việc người này hành hung mẹ.

Theo dõi vụ án này từ khi báo chí thông tin, luật Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, lấy cơ sở từ thương tích của người mẹ, nếu bị chấn thương sọ não, dù không hết thì người con vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình Sự.

Hình ảnh gã con trai cầm ghế dài đánh mẹ gây phẫn nộ dư luận

Clip đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông được coi là nguồn tin tố giác tội phạm để cơ quan điều tra vào cuộc xem xét, xử lý kẻ phạm tội theo đúng quy định pháp luật. Xét về hành vi, người sử dụng phương tiện nguy hiểm là ghế dài bằng gỗ đánh thẳng vào đầu mẹ là hành vi nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân bị chấn thương chảy máu đầu và gục tại chỗ. Từ cơ sở đó, nếu chấn thương sọ não, dù không bị tử vong thì đối tượng cũng phải chịu trách nhiệm về tội Giết người.

Nạn nhân nằm gục tại chỗ sau khi bị con đánh

Luật sư Bình cho biết, căn cứ Nghị định 167/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì với hành vi như: Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình... sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Đối với hành vi sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động hành vi bạo lực gia đình sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tại hiện trường còn có một người phụ nữ trẻ được cho là vợ của người con trai. Song chị này cũng không dám can ngăn. Nạn nhân sau đó được một số người trong xóm đưa về nhà. Vụ việc xảy ra vào ngày 25/4 tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái.

Sau khi clip được đăng tải đã gây cơn phẫn nộ cực độ trong dư luận. Tất cả đều cho rằng, nam thanh niên trong clip là đứa con bất hiếu, mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sớm và xử lý nghiêm.

Con trai say xỉn vác ghế đập vào đầu mẹ già