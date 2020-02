Nghịch tử sát hại mẹ, chém cha và hàng xóm nguy kịch rồi bỏ trốn

Theo thông tin từ Zing.vn, đến tối 6/2, Công an huyện Mê Linh cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội truy tìm Nguyễn Văn Cảnh (27 tuổi, là người địa phương) để làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong nghiêm trọng.

Nơi xảy ra vụ việc.



Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h40 chiều cùng ngày (6/2), tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Sau khi gây án, đối tượng 9x lập tức bỏ trốn tại hiện trường trên chiếc xe Honda Wave màu đỏ BKS 4 số cuối là 8284 đi về hướng Sóc Sơn, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Ảnh: Báo Giao Thông.



Thấy hai con trai mâu thuẫn, cha mẹ Cảnh là ông Thanh (55 tuổi) và bà Bình (48 tuổi) vào can ngăn thì bị Cảnh dùng dao tấn công, khiến bà Bình tử vong, ông Thanh thì bị thương khá nặng. Sau đó, một người phụ nữ hàng xóm đến giúp đỡ cũng bị Cảnh dùng dao gây thương tích.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Ghen tuông, người đàn ông đổ a-xít vào mặt vợ sắp cưới.