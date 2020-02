Nam thanh niên đâm công an nghĩa vụ ở Bình Phước tử vong vì… mẫu thuẫn việc bật đèn pha

Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi) rút dao đâm một chiến sĩ công an nghĩa vụ tử vong sau mâu thuẫn dừng xe những bật đèn pha.

Tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh thông tin, ngày 15/2, Công an tỉnh Bình Phước đã ra lệnh bắt tạm giữ, lấy lời khai đối với Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 14/2, Phong đi nhậu rồi đi đánh bida cùng mộ số người bạn đến rạng sáng ngày 15/2 mới tan cuộc, về nhà. Khi đi đến đoạn Chợ Cầu 2 (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) thì gặp anh N.B. (22 tuổi) cùng bạn gái và một số người bạn khác dựng xe bên lề đường. Lúc này, xe của anh N. vẫn bật đèn pha.

Phong đi qua tưởng nhóm của anh B. có ý gây siwj với mình nên đã vòng xe lại để “nói chuyện” cho ra nhẽ. Tại đây, Phong và nhóm của anh B. xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, sau đó lao vào hỗn chiến.

Phong tại cơ quan điều tra

Trong lúc giằng co qua lại với anh B., Phong rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát mạnh vào vùng cổ anh B.. Bị đâm bất ngờ và máu chảy ra nhiều nên anh B. gục tại chỗ. Sau đó, anh được nhóm bạn và một số người dân gần đó đưa đi cứu nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện

Về phần Phong, gây án xong xác định bản thân không thể thoát tội được nên đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ngay lập tức cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong.

Được biết, nạn nhân tử vong dưới tay Phong là công an nghĩa vụ thuộc Công an tỉnh Bình Phước. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra , làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Án tử cho thanh niên cầm dao đâm đùi công an xã

Nga Đỗ (t/h)