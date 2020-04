Vụ CSGT xịt hơi cay khiến 2 người thương vong: Chuyển hồ sơ sang CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp

Liên quan đến vụ CSGT xịt hơi cay người vi phạm trên tuyến Quốc lộ 80 thuộc địa phận huyện Lấp Vò, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, điều tra. Đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ.

Trong quá trình điều tra, ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ công tác tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT tỉnh để xác minh vụ tai nạn giao thông trên.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tổ tuần tra đã tổ chức tuần tra theo đúng kế hoạch. Thời điểm đó, phát hiện một chiếc mô tô do Tôn Quốc Hùng (23 tuổi; ngụ tỉnh An Giang) điều khiển chạy với tốc độ cao nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà còn có hành vi chèn ép tổ tuần tra, kiểm soát gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Vì thế, buộc tổ tuần tra phải sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh báo.

Hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai của Tâm, nạn nhân cho biết: Khoảng 17h ngày 22/4, Hùng đi dự tiệc và có uống bia. Đến khoảng 22h50 cùng ngày, Tâm và Hùng cùng 2 người khác (là cháu Hùng) rủ nhau đi ăn cháo đêm ở gần khu vực cầu Vĩnh Thạnh.

Khi Hùng chạy mô tô đến Cầu Phú Diệp A (xã Vĩnh Thạnh) thì gặp CSGT đi tuần tra. Thấy xe đi chung với Hùng quay đầu chạy ngược theo hướng lên thị trấn Lấp Vò nên Hùng quay lại theo.

Hùng chạy được một đoạn thì CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Hùng không tuân thủ mà tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa mới ngừng lại vì cảm thấy có gì đó bay vào mắt làm cay, không mở được.

Do mắt bị cay, không thấy đường nên Hùng điều khiển xe vào lề đường. Tâm bị ngã khá đau nhưng vẫn còn tỉnh. Hùng cũng bị ngã nhưng Tâm không thấy Hùng ở vị trí nào.

Còn theo cháu của Hùng, khi đi đến đoạn thị trấn Lấp Vò thì chạy qua hướng tỉnh An Giang . Sau đó, một người tên Xuyên gọi cho Tâm nhiều cuộc nhưng không thấy nghe máy. Cho đến khi Tâm nghe điện thoại thì mới biết hai người xảy ra tai nạn.

Biết tin, người cháu này chạy xe lại tìm kiếm thì chỉ thấy Tâm từ mé đường đi lên. Sau đó, người này gọi điện cho Hùng nhưng không thấy trả lời. Khoảng 15 phút sau, do nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hùng nên chạy đi tìm và phát hiện Hùng đã tử vong.

