Hé lộ nguyên nhân cụ bà U70 bị gã thanh niêm đâm nguy kịch lúc nửa đêm

Lợi dụng lúc đêm khuya, Lê Văn Hiền lao vào đâm nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Luận nguy kịch. Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân.

Đêm ngày 4/2, Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam ) nhận được tin báo về vụ việc một cụ bà bị đâm nguy kịch do mâu thuẫn cá nhân. Ngay lập tức Công an vào cuộc điều tra, xác minh thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 4/2, một đối tượng xông vào nhà, dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị Luận (69 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn) gục tại chỗ. Thời điểm đối tượng này gây án, bà Luận đang ở nhà một mình.

Sau khi đâm bà Luận nguy kịch, đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về phần bà Luận, sau đó một lúc thì được hàng xóm phát hiện và đưa đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Đà Nẵng để cấp cứu ngay trong đêm. Đồng thời sự việc được trình báo đến Công an.

Ngay sau đó Công an vào cuộc điều tra và truy tìm nghi phạm gây án. Tới khoảng 1h sáng ngày 5/2, Công an huyện Nông Sơn đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm. Cơ quan điều tra xác định, nghi phạm là Lê Văn Hiền (24 tuổi, trú tại thôn Xuân Hòa).

Đối tượng Hiền bị cơ quan điều tra áp giải về trụ sở làm việc. Bước đầu Hiền khai nhận đã ra tay với bà Luận, nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân. Hiện Công an vẫn đang điều tra, làm rõ. Còn bà Luận vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Đây không phải vụ án đầu tiên mà người cao tuổi bị hành hung do mâu thuẫn cá nhân. Trước đó, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng thụ lý một vụ án tương tự.

Cụ thể, ngày 8/7/2019, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt tạm giữ đối với Hồ Văn Khê (48 tuổi, ngụ ấp Tân Hợp, xã Bầu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết người . Nạn nhân là bà Trịnh Thị Hường (75 tuổi, hàng xóm).

Theo điều tra, khoảng 8h30 cùng ngày, một người dân cùng thôn phát hiện bà Hường nằm bất động trên vũng máu giữa sân. Người này thấy trên tay đối tượng Khê đang cầm một tuýp sắt. Ông Khê sau đó dao trong người định đâm bà Hường tiếp. Tuy nhiên, người hàng xóm đã nhanh chóng lao vào tước hung khí, xô Hường ra khỏi nạn nhân.



Sau đó, người dân đưa bà Hương đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi nâng nạn nhân dậy mọi người phát hiện bà đã chết, cơ thể có nhiều vết thương chí mạng. Sự việc được được trình báo đến cơ quan chức năng, đối tượng Khê bị áp giải về trụ sở Công an làm việc.

