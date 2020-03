Xôn xao lá đơn cư dân Linh Đàm tố cáo Facebooker tung tin đồn nhảm về Covid-19

Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi trên Facebook xuất hiện lá đơn cư dân Linh Đàm tố cáo Facebooker tung tin đồn nhảm về Covid-19. Trong một group về cư dân Linh Đàm, một tài khoản đã bức xúc chia sẻ thông tin về một Facebooker đã tung tin đồn nhảm về COVID-19 khiến cư dân chung cư này hoang mang, lo sợ.

Theo đó, Facebook L.T.Đ. chia sẻ:"Chúng tôi làm đơn tố cáo facebook Đ.N.Q. (bên dưới) về việc có hành vi lợi dụng mạng xã hội bịa đặt thông tin liên quan đến dịch COVID tại chung cư Linh Đàm đến cơ quan có thẩm quyền. Với những kẻ dư luận viên lợi dụng thời điểm nhũng nhiễu thông tin về dịch bệnh để giật tít câu like gây hoang mang đến người dân cần phải có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các bác ạ." Bên dưới dòng trạng thái là những bức ảnh về đơn tố cáo của người dân cùng hình ảnh được cho là chụp lại của Facebooker đã tung tin trên.

Cụ thể, bức ảnh chụp lại màn hình trạng thái chia sẻ thông tin có người nhiễm COVID-19 tại chung cư Linh Đàm. Facebooker Đ.N.Q. đã chia sẻ: "Tầng 38 tòa HH1A khu siêu chung cư của anh T. (cư dân khu này bằng 1 quận) đang được cách ly. Nếu nâng thành F0 thì đây mới thực sự là kinh khủng". Theo ảnh chụp màn hình, bài đăng này đã thu hút được hơn 1.000 lượt thích và vô số lượt chia sẻ.

Sau khi đăng tải, nhiều cư dân Linh Đàm tỏ ra bức xúc trước thông tin này. Nhiều tài khoản tỏ ra tức giận, và yêu cầu báo tin cho cơ quan chức năng để xác thực tin đồn và có hành vi trừng phạt phù hợp nếu facebook er trên tung tin đồn nhảm. Một số người dân tại đây đã cùng nhau làm một lá đơn tố cáo, cho biết họ sẽ gửi lên cơ quan chức năng để làm rõ.

Nhiều người tán thành việc làm đơn tố cáo Facebooker này

Thực hư thông tin kia ra sao còn cần phải chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, trước khi có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, người dân không nên tung tin đồn nhảm, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong đó, tại Điều 101, Nghị định 15 quy định phạt tiền 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trong thời gian qua, dịch bệnh do COVID-19 gây ra đang bùng phát dữ dội không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Đáng chú ý, trước tình hình này đã có nhiều thông tin giả, thông tin sai sự thật xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người lo lắng. Cơ quan công an đã mời nhiều trường hợp lên để làm việc và đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm.