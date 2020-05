U70 rủ bé hàng xóm 7 tuổi về nhà chơi rồi bế vào phòng vệ sinh cưỡng hiếp

Tin tức mới nhất ngày 1/5, tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ Phòng Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng hôm 30/4 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Khắc Bét (SN 1957, trú tại thôn Ninh Tiếp, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Trước đó vào ngày 23/3, Công an huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) đã nhận được đơn trình báo của Trước đó vào ngày 23/3, Công an huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) đã nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.N.Q (SN 2013, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải) tố cáo ông Bét có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Q.

Ông Đinh Khắc Bét tại cơ quan điều tra.



Theo thông tin từ đơn trình báo, vào khoảng 21h ngày 21/2, sau khi cháu Q. sang nhà hàng xóm chơi về nhà kêu đau rát vùng âm hộ.



Nghi có chuyện chẳng lành, gia đình gặng khỏi thì cháu mới kể lại, khi đang đi chơi quanh xóm thì ông Bét rủ vào nhà chơi. Nhân lúc không có ai để ý, cụ ông 63 tuổi liền bế cháu bé vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi đồi bại.



Khi nhận được đơn trình báo của gia đình, Công an huyện Cát Hải đã phối hợp với VKSND huyện nhằm tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.



Theo Pháp luật Việt Nam, đến ngày 9/4 Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cát Hải ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với đối tượng Đinh Khắc Bét. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng Hình sự, Công an thành phố giải quyết theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.



Đến ngày 13/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Khắc Bét để tiếp tục điều tra làm rõ.



Hiện tại, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định của Hiện tại, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định của Pháp luật



Your browser does not support HTML5 video.

Bắt đối tượng nghiện, hiếp dâm bé gái 13 tuổi



Thùy Nguyễn (t/h)